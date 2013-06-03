گروه "پ.ک.ک" به یک پایگاه ارتش ترکیه حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" ، نیروهای مسلح ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد گروهی از اعضای پ.ک.ک امروز به یک پایگاه ارتش ترکیه در نزدیکی مرز عراق حمله کرده اند.

این حمله بین ساعت 12 تا 12:30 امروز اتفاق افتاده است که در جریان آن یک نظامی ترک زخمی شده است.

بنا بر این گزارش در پی این حمله هواپیماهای شناسایی ارتش ترکیه در منطقه به پرواز درآمدند.

دولت ترکیه در حال مذاکرات صلح با سرکرده زندانی این گروه، "عبدالله اوجالان" است و طبق توافقات به دست آمده، قرار است نیروهای این گروه، از خاک ترکیه عقب نشینی کنند.