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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۵۲

با وجود توافقات؛

گروه "پ.ک.ک" به یک پایگاه ارتش ترکیه حمله کرد

گروه "پ.ک.ک" به یک پایگاه ارتش ترکیه حمله کرد

اعضای یک گروه از اعضای گروه پ.ک.ک امروز به یک پایگاه ارتش ترکیه در مرز عراق حمله ور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" ، نیروهای مسلح ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد گروهی از اعضای پ.ک.ک امروز به یک پایگاه ارتش ترکیه در نزدیکی مرز عراق حمله کرده اند.

این حمله بین ساعت 12 تا 12:30 امروز اتفاق افتاده است که در جریان آن یک نظامی ترک زخمی شده است.

بنا بر این گزارش در پی این حمله هواپیماهای شناسایی ارتش ترکیه در منطقه به پرواز درآمدند.

دولت ترکیه در حال مذاکرات صلح با سرکرده زندانی این گروه، "عبدالله اوجالان" است و طبق توافقات به دست آمده، قرار است نیروهای این گروه، از خاک ترکیه عقب نشینی کنند.

کد مطلب 2069531

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