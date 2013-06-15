نتایج انتخابات شورای شهر سیریک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیاری صبح شنبه در جمع خبر نگاران در فرمانداری سیریک حاضر شد و گفت: نتیجه رقابت انتخاباتی شورای اسلامی شهر سیریک اقای یوسف زره‌زاده، مسعود زرهی‌اده، مصطفی طاهرزاده، خانم مریم آباد و آقای حسین حسینی‌زاده به شورای شهر سیریک راه یافتند.

اسفندیاری با تشکر از حضور پر شور مردم شهرستان سیریک در پای صندوق‌های رای گفت: مردم شهرستان سیریک، شهرها و روستاها در 24 خرداد با حضور پرشور خود حماسه سیاسی خلق کردند.

وی بیان داشت: بابه پایان رسیدن ساعت رای‌گیری بلافاصله شمارش آرا شروع شد.