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۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

علایی:

تولیدات زراعی گرمی به 205 هزار تن افزایش یافته است

تولیدات زراعی گرمی به 205 هزار تن افزایش یافته است

گرمی – خبرگزاری مهر: فرماندار گرمي از افزایش تولیدات زراعی این شهرستان به بیش از 205 هزار تن در سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علایی بعد از ظهر سه شنبه در همایش توليد كنندگان و فعالان عرصه كشاورزي در گرمي اضافه کرد: این میزان محصول از مجموع 120 هزار و 600 هکتار اراضي قابل كشت تولید می شود.

به گفته وی حدود 11 هزار هكتار از این اراضي آبي و نيمه آبي و 109 هزار هكتار آن را اراضي ديم تشكيل مي دهد.

فرماندار گرمی با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش تولیدات زراعی و دامی در منطقه تصریح کرد: شهرستان گرمي به خاطر برخورداری از آب و هواي مناسب و خاك حاصل خيز يكي از مناطق عمده كشاورزي و دامپروري استان است.

وی محصولات كشاورزي و دامي گرمی را شامل گندم، جو، حبوبات، گوشت قرمز و سفيد دانست و افزود: 12 هزار بهره بردار محصولات زراعی این شهرستان را  تولید می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این همایش از وجود بالغ بر شش میلیون راس انواع دام سبک و سنگین در استان خبر داد.

علیرضا توانا متذکر شد: هم‌اکنون در استان 600 واحد دامداری صنعتی فعالیت می‌کند.

در پايان اين همايش از تعدادی كشاورز نمونه استاني و شهرستاني و توليدكنندگان و تلاشگران عرصه كشاورزي گرمي تجليل شد.

کد مطلب 2079690

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