یکی از قدیمی ترین خانه های تاریخی کاشان، خیابان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به کتیبه گچی موجود در یکی از ایوانچه های بدنه شرقی حیاط، قدمت اين بنا به سال 1160 و دوره افشاریه بر مي گردد.

همچنین طبق کتیبه موجود در طاق نمای ضلع شرقی حیاط که در داخل کادر ستاره مانندی گچ بری شده، تاریخ احداث بنا مصادف با حکومت نادرشاه افشار در ایران است.

اين خانه تاريخي که اکنون غیر مسکونی است، تا حدود دو سال پيش متعلق به آقاي اسد الله شعاعي بوده است که بعد از فروختن آن به شهرداري شهرستان کاشان از املاک اين ارگان دولتي به حساب مي آيد.

اکنون قرار است شهرداری کاشان زمین این خانه را با زمین های خالی اطرافش به خیابان تبدیل کند به همین منظور بخشهایی از آن را تخریب کرده است.

این بنای تاریخی با 500 متر مساحت در محله میدانگاه آقا در شهرستان کاشان ساخته شده و یکی از قدیمی ترین خانه های تاریخی ایران محسوب می شود که دارای کتیبه گچی است.

در داخل طاق نمای این خانه که در میانه جبهه شرقی قرار گرفته، کتیبه ای گچ بری شده به قطر یک متر جدول بندی شده است و اشعار محتشم کاشانی در آن به چشم می خورد این مهمترین کتیبه تاریخی در میان خانه های بررسی شده، است.

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عکس از علی گرجی و آرزو حسین زاده