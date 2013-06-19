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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۲۶

پس از دو سال؛

نیروگاه های هسته ای ژاپن بازگشایی می شود

نیروگاه های هسته ای ژاپن بازگشایی می شود

مقامات ژاپن از بازگشایی نیروگاه های هسته ای این کشور پس از دو سال از گذشت حادثه فوکوشیما خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس"، نیروگاه های هسته ای ژاپن امسال یا اوایل سال میلادی آینده بازگشایی خواهند شد. بر اساس این گزارش ژاپن در ماه مارس سال 2011 دچار بدترین فاجعه هسته ای خود شد.

 زلزله بزرگ ژاپن در ماه مارس به ایجاد مجموعه ای از خرابی ها در تجهیزات نیروگاه هسته ای "فوکوشیما" منجر شد. حادثه فوکوشیما بزرگترین حادثه هسته ای جهان پس از حادثه چرنوبیل روسیه در سال 1986 بوده است.

پس از وقوع حادثه فوکوشیما از جمع 50 رآکتور هسته ای ژاپن 48 رآکتور به حالت تعطیل در آمد، اما اکنون و پس از گذشت دو سال از این حادثه به نظر می رسد که نیروگاه های هسته ای ژاپن با مقررات دقیق تر و کنترل بیشتر  بازگشایی خواهد شد.

مقامات رسمی ژاپن ضمن تایید این خبر اعلام کرده اند که نیروگاههای هسته ای این کشور امسال یا اوایل سال آینده باز گشایی می شوند.

در حال حاضر تنها دو رآکتور هسته ای ژاپن فعال و 48 رآکتور این کشور غیر فعال است.

کد مطلب 2080572

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