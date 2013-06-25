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۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۶

نیویورک تایمز خبر داد؛

نشت مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما به آبهای اقیانوس آرام

نشت مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما به آبهای اقیانوس آرام

رسانه های خارجی از افزایش میزان آلودگی رادیواکتیو در آبهای دریایی نزدیک نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیویورک تایمز" چاپ آمریکا، شرکت مجری نیروگاه اتمی "فوکوشیما" که در جریان سونامی دو سال قبل ژاپن آسیب دیده بود اعلام کرده است میزان آلودگی رادیواکتیو در آبهای دریایی نزدیک به این نیروگاه افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش این امر نشانه ای از نشت آبهای آلوده زیرزمینی منطقه به آبهای اقیانوس آرام است.

بنا به گزارش شرکت "توکیو الکتریک پاور" که شرکت مجری این نیروگاه است میزان مواد رادیو اکتیو در نمونه های گرفته شده در این منطقه در روز جمعه دو برابر میزان دو هفته قبل است.

این میزان بالاترین سطح آلودگی به مواد رادیو اکتیو از سال 2011 تا کنون است.

کد مطلب 2083990

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