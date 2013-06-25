حمیدرضا امید‌ی‌سرور در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف دومین رمان خود با عنوان «سیم آخر» خبر داد و گفت: کار نگارش این رمان تقریباً در حال اتمام است و تا دو سه ماه آینده کتاب برای ارائه به ناشر آماده می‌شود.

وی ادامه داد: در این رمان به سراغ فضاهای اجتماعی برای روایت رفته‌ام و سعی کردم داستان فضایی جدی و در عین حال داستان گونه داشته باشد.

امیدی‌سرور افزود: وقتی به تجربه رمان نخستم (از پائولو کوئیلو متنفرم) نگاه می‌کنم، متوجه می‌شوم که تجربه وارد کردن کلیشه‌های عامه‌پسند در فضاهای جدی داستان‌نویسی برای من تجربه چندان موفقی نبود و در نگاه مخاطبانم نیز چندان خودش را نشان نداد. من در این رمان سعی کردم از این فضا دور شوم و فضایی جدی و در عین حال داستان‌گو را خلق کنم.

این نویسنده درباره ناشر این کتاب نیز گفت: تصمیم شخص من برای انتشار این کتاب، ارائه آن به نشر آموت است و امیدوارم که بتوانم توسط این ناشر که رمان نخستم را هم منتشر کرد، این کار را نیز منتشر کنم و البته در صورت تمایل نداشتن ناشر باید به فکر ناشر نیز برای این رمان باشم.

نشر آموت نخستین رمان امید‌ی سرور با عنوان «از پائولو کوئیلو متنفرم» را در زمستان سال 90 منتشر کرد که تاکنون نیز تجدید چاپ نشده است.

بسیاری از منتقدان پس از انتشار این اثر که در آن داستان فردی با عنوان «رضا» روایت می‌‌شود که شخصيت منفی‌نگری دارد و در نویسندگی نیز ناموفق است و در جريان ماجرايی عاشقانه با آدم‌ها و موقعيت‌های جديد مواجه می‌شود، را یک عامه‌پسند ضعیف یاد کردند.