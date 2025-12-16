فرماندار گراش: یک نفر در روستای آغضه بر اثر سیلاب مفقود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب میرزایی قیری، صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر، یک مورد مفقودی در روستای آغضه گزارش شده که عملیات جستوجو و امدادرسانی با حضور نیروهای امدادی همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به وضعیت سدها و بندهای خاکی شهرستان افزود: حدود ۹۵ درصد از مجموع ۹ سد و بند خاکی در روستاهای بخش مرکزی و ارد شامل فداغ، آغضه، زینلآباد، خلیلی، تنگآب، کنگ و ریشه سرریز شدهاند که این سازهها در مجموع حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار مترمکعب آبگیری داشتهاند.
فرماندار گراش با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان از ساعات اولیه آغاز بارندگی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند، تصریح کرد: نیروهای خدمات رسان بهصورت بیوقفه در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.
میرزایی قیری همچنین از وقوع آبگرفتگی در بیش از ۲۰ منزل مسکونی و برخی معابر شهری و روستایی خبر داد و گفت: عملیات تخلیه آب و کمک به ساکنان این منازل با مشارکت نیروهای جمعیت هلال احمر، آتشنشانی و گروههای جهادی در حال انجام است.
وی با اشاره به بررسی خسارات اولیه ناشی از آبگرفتگی منازل اظهار کرد: تیمهای ارزیاب در مناطق مختلف شهرستان حضور دارند و میزان خسارات وارده در حال برآورد است.
فرماندار گراش افزود: بر اثر شدت بارندگی، یک دستگاه خودرو نیز دچار آببردگی شده که نیروهای امدادی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دادهاند.
میرزایی قیری با تأکید بر تداوم خدماترسانی تا پایان بارندگی خاطرنشان کرد: همه امکانات شهرستان بسیج شده و دستگاههای خدمات رسان تا عادی شدن شرایط در میدان حضور خواهند داشت. همچنین گروههای مردمی و نیروهای داوطلب نقش فعال و مؤثری در مدیریت شرایط ایفا میکنند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: آخرین جلسه هماهنگی شب گذشته و پیش از شدت گرفتن بارندگی برگزار شد و در آن هشدارها و هماهنگیهای لازم برای پیشگیری از بروز خسارات ناشی از سیلاب و آبگرفتگی به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد.
فرماندار گراش در پایان از شهروندان خواست به هشدارهای هواشناسی توجه جدی داشته باشند و تأکید کرد: حضور در حریم رودخانههای فصلی و تماشای جاری شدن آب بسیار خطرناک است و مردم باید از ترددهای غیرضروری تا پایان بارندگی خودداری کنند.
وی افزود: از ساعات اولیه بامداد امروز تاکنون بیش از ۶۵ میلیمتر بارندگی در شهرستان گزارش شده و مدیریت بحران با تمام توان در حال پیگیری وضعیت و انجام اقدامات تکمیلی برای کاهش خسارات احتمالی است.
