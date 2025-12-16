به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی، صبح سهشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان در اولویت اصلی این ادارهکل قرار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ پروژه رفع نقاط حادثهخیز در محورهای مختلف استان زنجان با اعتباری بالغ بر ۳,۶۰۰ میلیارد ریال در دست اجراست که نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی داشته است.
وی با اشاره به اقدامات مکمل ایمنسازی عنوان کرد: در راستای افزایش ضریب ایمنی راهها، طی هشت ماه گذشته بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده که برای این منظور بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان ادامه داد: همچنین در ۷ نقطه از محورهای استان روشنایی نقطهای با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی تصریح کرد: به منظور بهبود کیفیت رویه راهها و کاهش خطرات ناشی از خرابی آسفالت، ۸۳ کیلومتر از آزادراههای زنجان–قزوین و زنجان–تبریز لکهگیری اساسی و روکش آسفالت شده که هزینهای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات انجامشده در آزادراه زنجان–قزوین گفت: برای تکمیل و ارتقای بلوک مفصلی این آزادراه، ۵ کیلومتر نیوجرسی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال نصب شده که نقش مؤثری در پیشگیری از تصادفات رخبهرخ دارد.
وی از اجرای گسترده عملیات آسفالت در سطح راههای استان خبر داد و افزود: طی این مدت، ۱۳۴ کیلومتر راه اصلی و شریانی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۴ کیلومتر راه فرعی و روستایی با اعتبار ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال روکش آسفالت شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان یادآور شد: همچنین در سال جاری ۴۲۰ هزار تن آسفالت در پروژههای مختلف راهداری استان تولید و مصرف شده است.
وی با اشاره به توسعه راههای روستایی بیان کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری، ۵۴ کیلومتر راه روستایی آسفالت و ۱۳۵ کیلومتر زیرسازی با اعتباری بالغ بر ۲,۷۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است که این اقدامات علاوه بر تسهیل تردد، در کاهش سوانح جادهای مناطق روستایی نیز اثرگذار بوده است.
اسماعیلی به آمار جابهجایی مسافر و کالا اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۴۵ هزار مسافر در قالب ۱۵۶ هزار سفر جابهجا شدهاند که به ترتیب ۸.۵ درصد و ۳.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در این مدت، نزدیک به ۸.۵ میلیون تن کالا به مقصد تحویل داده شده، عنوان کرد: این میزان کالا از طریق ۵۴۷ هزار سفر ناوگان باری در سطح استان حمل شده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان زنجان خاطرنشان کرد: در ایام اربعین حسینی امسال نیز حدود ۲۹ هزار زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی جادهای استان زنجان به مرزهای مهران و خسروی اعزام و به استان بازگردانده شدند.
وی با اشاره به توسعه خدمات رفاهی بینراهی اظهار کرد: طی هشت ماه گذشته، ۲ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی با مشارکت بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال در استان به بهرهبرداری رسیده و ۸ فقره موافقت اصولی جدید نیز در محورهای مواصلاتی استان صادر شده است.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین یک باب نمازخانه بینراهی با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری است.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی عنوان کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان موفق به کسب رتبه اول گروه امور زیربنایی و توسعه زیرساختها و رتبه سوم دستگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ شده و همچنین رتبه سوم کشوری را در میان اداراتکل راهداری کشور به دست آورده است.
