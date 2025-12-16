از حسرت زیارت تا ثبت لحظات نورانی؛ فیلمسازان مستعد شهرستانی را دریابیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طهماسبی کارگردان مستند «طریق نور» که در بخش فیلم‌ ما شانزدهمین دوره از جشنواره فیلم عمار حضور یافته است درباره ورود خود به عرصه رسانه گفت: از حدود سال ۱۳۷۷ در حوزه نوشتن، مستندسازی و ساخت فیلم‌های کوتاه فعالیت داشتم. حضور در هر عرصه‌ای که اسلام و انقلاب به آن نیاز دارد، یک اصل است. من نیز در همین مسیر وارد عمل شدم و از همان زمان، آغاز به کار کردم. از ابتدا نگاه من در فیلمسازی نگاهی انقلابی بود و همین مسیر را تا امروز ادامه دادم.

وی درباره ایده ساخت مستند «طریق نور» بیان کرد: «طریق نور» روایتگر مسیر اربعین ۱۴۰۲ از بروجن است؛ ایده‌اش از حسرت زیارت کربلا شکل گرفت. من اربعین را اقیانوسی خروشان از عشق و ایمان می‌دانم که باید روایت شود. جایی که در کنار موج خون و عشق به سیدالشهدا (ع)، جویبارهای ایمان در دل روستاها و شهرهای ایران جریان دارد. این فضا باید دیده و روایت شود، زیرا سرشار از داستان و الهام است.

این کارگردان با اشاره به «موبایل‌گرافی» بودن اثر خود توضیح داد: باتوجه به فرمایشات رهبر انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی متوجه شدم فضای مجازی را باید به اندازه خود انقلاب جدی گرفت. تلفن همراه یکی از ابزارهای کارآمد فضای مجازی است. تلفن همراه قابلیت ضبط در لحظه دارد و بسیاری از مواقع ممکن است سوژه‌هایی که پیش رویمان قرار می‌گیرد، اگر همان لحظه ثبت نشوند، برای همیشه از دست بروند. خوشبختانه بسیاری از تصاویر و صحنه‌هایی که امروز در اختیار دارم، حاصل همین ثبت‌های لحظه‌ای است؛ تصاویری از شهدا یا مراسم تشییع آنها ثبت کرده‌ام که اگر منتظر تجهیزات حرفه‌ای می‌ماندم، ثبت آن دیگر ممکن نبود. من از این حداقل ظرفیت، به بهترین شکل ممکن استفاده کردم و باور دارم تلفن همراه می‌تواند ابزار حضور در جبهه رسانه‌ای و تصویری انقلاب اسلامی باشد.

وی درباره هدف خود از فعالیت در عرصه فیلمسازی گفت: برای من فیلمسازی در این فضا مانند رفتار آن گنجشک کوچک در داستان حضرت ابراهیم (ع) است؛ آن‌گاه که گنجشک قطره‌ای آب به سمت آتش می‌برد و با اینکه می‌دانست آتش خاموش نمی‌شود، می‌گفت من به اندازه توانم وظیفه‌ام را انجام می‌دهم؛ همین نگاه برای من نیز وجود دارد چرا که بی‌وقفه به دنبال حقیقت هستم.

طهماسبی با اشاره به نقش جشنواره عمار در عرصه فرهنگ بیان کرد: هدف من از شرکت در جشنواره عمار رقابت صرف نبوده است. برای من حضور در فضای فرهنگی عمار مهم است. فضایی که یادآور شهدا، اندیشه‌های امام و رهبری و مسیر آرمان‌های انقلاب است. من جشنواره عمار را یک محفل دوست‌داشتنی برای هنر انقلاب می‌دانم چراکه بسیاری از جشنواره‌های رسمی کشور با نگاه اسلامی و انقلابی بیگانه‌اند اما عمار نشان داد می‌توان انقلابی بود، ایران اسلامی را دوست داشت، نگاه ملی داشت و در عین حال مستقل از شرق و غرب حرکت کرد؛ همان شعاری که امام خمینی (ره) از آغاز جمهوری اسلامی بر آن تأکید داشتند.

وی افزود: جشنواره عمار بر پایه اکران‌های مردمی استوار است؛ مفهومی که از ابتکارات فرهنگی اوایل انقلاب الهام گرفته است. بسیاری از فیلمسازان جبهه فرهنگی از دل همین جشنواره‌ها شناخته شده‌اند. امروز نیز بسیاری از چهره‌هایی که در سراسر کشور آثار ارزشمند انقلابی تولید می‌کنند، شهرت و اعتبارشان را از جشنواره‌های مردمی گرفته‌اند. جشنواره عمار هم حرکتی درست است که به دیده‌شدن هرچه بیشتر آثار مردمی کمک می‌کند.

این کارگردان در پایان درباره دغدغه خود نسبت به استعدادهای نهفته در میان مردم شهرستان‌ها گفت: یکی از دغدغه‌های جدی من، توجه به استعدادهای ساکنان شهرستان‌ها و مناطق کمتر دیده‌شده است. باید میان فیلمسازان حرفه‌ای با امکانات فراوان و جوانان انقلابی کم‌امکانات تفاوت قائل شد. بهتر است رقابت‌های جشنواره سطح‌بندی شود تا جریان استعدادهای بومی زیر سایه غول‌های رسانه‌ای قرار نگیرد. بسیاری از هنرمندان شهرستانی توانمند هستند اما ابزار کافی ندارند؛ اگر حمایت شوند، ثمره‌اش برای کشور بسیار ارزشمند خواهد بود.

