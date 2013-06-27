به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی و شجاع خلیلزاده، دو بازیکن ملیپوش تیم فوتبال سپاهان که روز گذشته قرارداد خود را با باشگاه سپاهان به امضا رساندند، سرانجام صبح امروز به اسلوونی رفتند.
این دو بازیکن بامداد امروز و با پرواز ساعت 4 امروز راهی کشور ترکیه شدند تا پس از آن از ترکیه به اسلوونی پرواز کنند.
ابراهیمی و خلیلزاده در این سفر به همراه رضا فتاحی، مدیر تیم سپاهان بودند.
امید ابراهیمی، هافبک ملیپوش تیم سپاهان که در سه سال گذشته با پیراهن این تیم اصفهانی به میدان میرفت، طی روزهای گذشته با پیشنهادهایی از استقلال و چند تیم دیگر مواجه شده بود اما سرانجام روز گذشته قرارداد خود را با طلاییپوشان تمدید کرد.
همچنین شجاع خلیلزاده، مدافع ملیپوش فصل گذشته مس کرمان که تا پای امضای قرارداد با پرسپولیس نیز پیش رفته بود، پس از مطلع شدن از توافق بنگر و حسینی با پرسپولیس، از این تیم پرطرفدار راهی اصفهان شد و به سپاهان پیوست.
سپاهان از دوشنبه گذشته راهی اسلوونی شده و تا کنون دو دیدار تدارکاتی در کشور اسلوونی برگزار کرده است.
