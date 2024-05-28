  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۳۷

مراکش برای کاراته کاهای ایران روادید صادر نکرد

مراکش برای کاراته کاهای ایران روادید صادر نکرد

مراکش در اقدامی خلاف عرف و قوانین بین‌المللی از دادن ویزا به نمایندگان کاراته کشورمان خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، علی رغم پیگیری‌های فدراسیون کاراته از کانال‌های مختلف و حتی درخواست از فدراسیون جهانی کاراته، مراکش از دادن ویزا به نمایندگان ایران برای حضور در رقابت‌های کاراته وان مراکش خودداری کرد تا کاراته کاهای کشورمان نتوانند در این رقابت‌ها شرکت کنند.

در واکنش به این اتفاق فدراسیون کاراته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «روابط بین الملل فدراسیون کاراته از حدود یک ماه قبل برای حضور نمایندگان کاراته ایران در رقابت‌های کاراته وان مراکش، مدارک لازم را به فدراسیون کاراته مراکش و فدراسیون جهانی کاراته ارائه داد.

در ادامه علی‌رغم پیگیری‌های رسمی و غیررسمی فدراسیون کاراته از مبادی ذی‌ربط و قول‌های همکاری از سوی فدراسیون کاراته مراکش و همچنین پیگیری‌های فدراسیون کاراته ایران از فدراسیون جهانی کاراته، کشور مراکش به دلایل سیاسی از دادن ویزا به نمایندگان کاراته ایران خودداری کرد.

فدراسیون کاراته اعتراض شدید خود را به نهادهای ذی‌ربط در این باره داشته و پیگیر احقاق حق ورزشکاران کشورمان خواهد بود.»

لازم به یادآوری است که مراکش به غیر از ایران از ارائه ویزا به نمایندگان کشورهای لیبی و چین تایپه نیز خودداری کرد. رقابت‌های کاراته وان پریمیر لیگ مراکش ۱۱ تا ۱۳ خرداد ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6121850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها