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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۴۷

پیروزی تیم ملی جوانان در دومین بازی تدارکاتی اردوی ترکیه

پیروزی تیم ملی جوانان در دومین بازی تدارکاتی اردوی ترکیه

تیم ملی فوتبال جوانان ایران دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم‌ملی فوتبال جوانان ایران امروز سه شنبه هشتم خرداد از ساعت ۱۸ به وقت محلی آنکارا ترکیه به مصاف موگان اسپور ترکیه رفت که این دیدار با پیروزی پرگل ۱۲ بر صفر به سود شاگردان حسین عبدی به پایان رسید.

علی همایی فر (دوگل)، ابوالفضل ذلیخایی، ابوالفضل موردی، سینا معظمی تبار، افشین صادقی، یوسف مزرعه (دو گل) و رضا غندی پور (سه گل) برای ملی‌پوشان زیر ۲۰ سال فوتبال کشورمان گلزنی کردند.

* دیدار امروز به احترام شهدای راه خدمت با یک دقیقه سکوت برگزار شد.

* همچنین بازوبندهای مشکی نیز بر بازوی بازیکنان این تیم بسته شد.

* حسین عبدی ترجیح داد این بازی را از جایگاه تماشاگران استادیوم محل برگزاری بازی تماشا کند.

* تمام ۲۵ بازیکن دعوت شده به این اردو فرصت حضور در زمین را پیدا کردند.

* عملکرد تیم‌ملی جوانان تحسین مربیان حریف را به همراه داشت.

کد مطلب 6121840
بهنام روان پاک

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