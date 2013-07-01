به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار تمدن افزود: پس از پنج سال پژوهش بر روی تولید مقاطع صنعتی، محصولات جدید HSS (مقاطع فولادی سازه های ساختمانی و صنعتی) در کشور به بازار عرضه شد و مورد استقبال مهندسان معماری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه همچنان بسیاری از ساختمان‌ها در کشور ما به صورت سنتی ساخته می‌شوند، اظهار داشت: با توجه به وقوع بالای حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله در ایران، باید روند مقاوم‌سازی سازه‌های ساختمان‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ سرعت بیشتری بگیرد. عضو هیئت مدیره شرکت کالوپ گفت: از مهم‌ترین الزامات مقاوم‌سازی ستون ساختمان‌ها، استفاده از مقاطع سازه‌های صنعتی ومدرن است.

وی ادامه داد: ما برای ساخت مقاطع سازه‌های ساختمانی از نظرات مشاوران ژاپنی استفاده کرده ایم و به دلیل آنکه ژاپن کشوری زلزله‌خیز است، از آنها در خواست کردیم تا اعلام کنند از چه تکنولوژی‌ای در ساخت پروفیل‌های ساختمانی خود استفاده می‌کنند و از چه اتصالاتی برای این پروفیل‌ها بهره می‌گیرند که در برابر زلزله مقاوم‌تر باشد.

تمدن تصریح کرد: همچنین از چند متخصص آمریکایی نیز کمک گرفتیم تا دانش خود را در زمینه پروفیل‌های ساختمانی به ما ارائه کنند. در نهایت با بهره‌گیری از نظرات مشاوران این دو کشور و استفاده از تکنولوژی‌های روز، موفق به ساخت پروفیل ساختمانی باکیفیت بالا شدیم.

عضو هیئت مدیره شرکت کالوپ درباره تفاوت پروفیل‌های HSS و پروفیل‌هایی که در حال حاضر در صنعت ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: در ایران از پروفیل‌های باز مانند تیرآهن یا ناودانی یا ورق فولادی که به‌صورت سنتی به هم جوش داده می‌شوند استفاده می شود اما با مطالعاتی که انجام دادیم متوجه شدیم که مقاومت پروفیلی که دارای کمترین نقطه جوش باشد، بالاتر است و دوام بیشتری در برابر زلزله، آتش‌سوزی و سایر حوادث دارد.

وی ادامه داد: نصب این نوع پروفیل با سرعت بیشتری انجام می‌شود، ضمن اینکه سازه می‌تواند بار بیشتری را تحمل کند و البته از نظر اقتصادی نیز به‌ صرفه‌تر خواهد بود. در واقع این پروفیل‌ها، سبک‌تر، مقاوم‌تر و اقتصادی‌تر از مقاطع سنتی مورد استفاده هستند.

تمدن در پایان درباره استفاده از مقاطع جدید(HSS) را در ساخت ابنیه، پل‌ها، ستون‌های سازه‌های صنعتی خاطرنشان کرد: مقاطع جدید سازه‌های ساختمانی در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان ایران در غرفه کالوپ ارائه خواهد شد.