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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

عارف: سازوکار مناسبی برای افزایش مبلغ کالابرگ طراحی شده است

عارف: سازوکار مناسبی برای افزایش مبلغ کالابرگ طراحی شده است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای تغییر مبلغ کالابرگ گفت: سازوکار مناسبی برای افزایش مبلغ کالابرگ طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در گفتگویی درباره معیشت مردم و کالابرگ گفت: پزشکیان چندین مرتبه گفته است که راهبرد ماست که کالابرگ، آثار تورمی و افزایش قیمت‌ها را جبران کند تا بتوانیم توان مردم را برای تأمین کالاهای اساسی حفظ کنیم و ثبات نسبی به وجود آوریم. به همین دلیل باید مبلغ کالابرگ را تغییر می‌دادیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: واقعیت این است که با با توجه به منابع محدود و مشکلاتی که با آن روبرو بودیم و نمی‌خواستیم رشد نقدینگی را افزایش دهیم، خوشبختانه سازوکار مناسبی برای این کار طراحی شده و به‌زودی اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: این طرح همین روزها نهایی می‌شود، چون هنوز سقف تعداد افرادی که قرار است مبلغ کالابرگشان افزایش یابد، مشخص نشده و در حال بررسی است. امیدوارم هرچه زودتر اعلام شود تا در مهرماه بتوانیم بخشی از نگرانی مردم را برطرف کنیم.

کد مطلب 6970012
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
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      پس کی آقای عارف؟ بعداز مرگ سهراب ونوشدارو چه فایده ای داره.
    • مسلم IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      1 0
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      ساز و کار مناسب جهت کنترل تورم طراحی کنید این کارها بی فایدست
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
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      ازحرف قول خسته نشدید اصلا درد مردم رو متوجه میشید

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