عارف: سازوکار مناسبی برای افزایش مبلغ کالابرگ طراحی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در گفتگویی درباره معیشت مردم و کالابرگ گفت: پزشکیان چندین مرتبه گفته است که راهبرد ماست که کالابرگ، آثار تورمی و افزایش قیمت‌ها را جبران کند تا بتوانیم توان مردم را برای تأمین کالاهای اساسی حفظ کنیم و ثبات نسبی به وجود آوریم. به همین دلیل باید مبلغ کالابرگ را تغییر می‌دادیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: واقعیت این است که با با توجه به منابع محدود و مشکلاتی که با آن روبرو بودیم و نمی‌خواستیم رشد نقدینگی را افزایش دهیم، خوشبختانه سازوکار مناسبی برای این کار طراحی شده و به‌زودی اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: این طرح همین روزها نهایی می‌شود، چون هنوز سقف تعداد افرادی که قرار است مبلغ کالابرگشان افزایش یابد، مشخص نشده و در حال بررسی است. امیدوارم هرچه زودتر اعلام شود تا در مهرماه بتوانیم بخشی از نگرانی مردم را برطرف کنیم.