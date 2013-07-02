به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن که طی روزهای گذشته با بازیکنان مختلفی وارد مذاکره شده، صبح امروز با یک مدافع از لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور قرارداد امضا کرد.

آرمین طلایی‌‌منش، مدافع میانی و هافبک دفاعی 22 ساله فصل گذشته تیم الوند همدان است که با عقد قراردادی سه‌ساله به تیم فوتبال ذوب‌آهن پیوست.

ذوبی‌ها عنوان کرده‌اند که این مدافع یکی از بهترین مدافعان لیگ دسته اول به شمار می‌رفته و پدیده لیگ بوده است.

پیش از این گئورگ کاسپاروف و قاسم حدادی‌فر قرارداد خود را با ذوب‌آهن تمدید کرده بودند و روح‌الله عرب و مصطفی اکرامی نیز با ذوب‌آهن قرارداد امضا کرده بودند.

الوند همدان فصل گذشته تیم چهارم گروه الف لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شده بود.