محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب "لوکا بوناچیچ" به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن به جای وی، اظهار داشت: من از این چیزها در فوتبال زیاد دیدهام. مردم خرشان که از پُل بگذرد، هر کار میخواهند میکنند. قرار بود صد درصد یک مسیر پیموده شود، حالا 20 درصدش دست من بود و 80 درصد دیگرش دست یک مربی دیگر باشد.
وی با تاکید بر اینکه از کنارگذاشتنش از ذوبآهن ناراحت نشده است، تصریح کرد: من در فوتبال از این چیزها زیاده دیدهام. مگر تیم شاهین نبود که با همت بازیکنان و کادر فنی در لیگ برتر ماند، ولی یک سرمربی دیگر را جایگزین من کردند. مگر تیم برق نبود که در رده ششم جدول قرار داشت و مرا عوض کردند. مگر همین تیم فجر نبود که با 3 میلیارد تومان بسته شد ولی کار را به سرمربی دیگر سپردند.
سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ادامه داد: مهم این است آدم مسئولیتی را که قبول میکند به خوبی انجام دهد. با این حال معتقدم یک اتفاقهایی در فوتبال میافتد که بعضی آقایان سود میبرند.
وی با بیان اینکه دل بازیکنان ذوبآهن با وی بوده است و آنها مخالف حضور بوناچیچ بودهاند، گفت: اگر دل بازیکنان با من نبود که در لیگ برتر نمیماندیم. نمیدانم آیا آنها مخالف لوکا بودند یا نه؟، ولی خوشحالم که با این بازیکنان تیم را در لیگ برتر نگه داشتیم.
یاوری در پایان گفت: من این پیروزی ارزشمند را به کارکنان زحمت کشی که پای کورههای ذوبآهن کار میکنند، تقدیم کردم.
لوکا بوناچیچ روز سهشنبه به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن معرفی شد. پیش از این فرهاد کاظمی و محمود یاوری هدایت ذوبآهن را بر عهده داشتند.
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