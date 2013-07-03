ساخت دومین دکل حفاری خشکی در پارک فناوری البرز

دکتر محمد صادق تاروردی در گفتگو با خبرنگار مهر پارک علم و فناوری البرز را یکی از پارک‌های وابسته به جهاد دانشگاهی دانست و گفت: این پارک علم و فناوری دارای دو بخش توسعه فناوری‌های مد نظر جهاد دانشگاهی و بخش شرکت‌های دانش بنیان خصوصی می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری ادامه داد: در این راستا بخشی از توسعه فناوری‌ها را در این پارک علم و فناوری مستقر کردیم.

وی از ایجاد سایت طراحی و ساخت دکل‌های حفاری در این پارک خبر داد و یادآور شد: این سایت به منظور طراحی و ساخت دکل‌های حفاری در خشکی در پاک علم و فناوری البرز راه اندازی شده است.

تاروردی با تاکید بر اینکه در این سایت اقدام به طراحی و ساخت دومین دکل حفاری شده است، خاطر نشان کرد: این دکل حفاری به سفارش شرکت نفت در حال ساخت است.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری البرز این دکل در ماه‌های آینده آماده تحویل به کارفرما خواهد بود.