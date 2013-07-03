نمایندگان کوراش ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مبارزات رشته ورزشی کوراش در بازی‌های آسیایی داخل سالن از صبح فردا به وقت محلی با حضور نمایندگانی از 16 کشور آسیایی آغاز می‌شود که در روز نخست تیم ایران یک نماینده دارد.

در نخستین روز این رقابتها الیاس علی اکبری در وزن 73- کیلوگرم فردا پنجشنبه در دور نخست به دیدار نماینده یمن خواهد رفت و سپس با ورزشکاری از هند پیکار می‎کند.

در دومین روز این مسابقات روز جمعه حجت رهنما در وزن 90- کیلوگرم در نخستین دیدار با نماینده ترکمنستان پیکار می‌کند و سپس به مصاف برنده لبنان و عراق خواهد رفت. همچنین سمیه حیدری در وزن 57- کیلوگرم بانوان پس از استراحت در مرحله نخست باید به دیدار ورزشکاری از کره جنوبی برود.

در آخرین روز رقابتهای کوراش روز شنبه اکرم خانی در وزن 63- کیلوگرم ابتدا با هند و سپس با چین تایپه مبارزه می‌کند. ضمن اینکه سعید خسروی نژاد در وزن 100+ کیلوگرم در دور نخست استراحت دارد و سپس در یک دیدار سخت به مصاف نماینده ژاپن می‌رود.

این دوره از مسابقات با حضور ورزشکارانی از 16 کشور از فردا به مدت سه روز در اینچئون کره جنوبی برگزار می‌شود.