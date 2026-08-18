https://mehrnews.com/x3cQsH ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6920744 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتادو یکمین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هفتادویکمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 163 MB کد مطلب 6920744 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود صد و هفتاد و یکمین حماسه حضور لنگرودیها در اربعین خاکسپاری رهبر شهید اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها پرچم خونخواهی رهبر شهید رهبر شهید تجمع مردمی
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