عملکرد برخی ادارات اجرایی آذربایجان غربی در حوزه نماز قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به ارزیابیهای انجامشده در حوزه نماز دستگاههای دولتی، نسبت به وضعیت برخی مجموعهها ابراز نگرانی کرد و گفت: بر اساس آمار ارائهشده، در ارزیابی ستاد اقامه نماز، عملکرد تعدادی از دستگاهها مناسب نبوده و حتی ۱۹ دستگاه امتیاز قابل قبولی در این حوزه کسب نکردهاند و امتیاز آنها صفر بود.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی با اشاره بر نقش مدیران در ترویج نماز اظهار کرد: شاید حضور یک کارمند در نماز جماعت اثر محدودی داشته باشد، اما وقتی مدیر مجموعه در نماز جماعت حضور پیدا نمیکند، این رفتار میتواند به عنوان بیاهمیتی نسبت به نماز تلقی شود.
حجت الاسلام قریشی افزود: مدیران باید در این زمینه الگو باشند و اهتمام آنها به نماز میتواند کارکنان را نیز به این فریضه مهم تشویق کند.
مدیران باید برای حل مشکلات مردم و خدمت خالصانه استفاده کنند
وی در ادامه عنوان کرد: مدیران باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم و خدمت خالصانه استفاده کنند و هرچه مسئولیت انسان بالاتر میرود، ارتباط او با خدا، توجه به معنویت و احساس مسئولیتش نیز باید بیشتر شود.
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای دولت مطرح فرمودند، توجه به جایگاه خدمت به مردم بود؛ اینکه انسان در جایگاهی قرار بگیرد که بتواند به مردم خدمت کند و توان حل مشکلات آنها را داشته باشد، نعمت بسیار بزرگی است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی افزود: مدیران از استاندار گرفته تا مسئولان دستگاهها و سازمانهای مختلف باید بدانند که خداوند این فرصت را در اختیار آنها قرار داده تا مشکلات مردم را حل کنند و حاجات آنان را برآورده سازند.
حجت الاسلام قریشی، توجه به معنویت را دومین موضوع مهم برای مدیران دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با دولت بر ضرورت توجه مسئولان به معنویت، ایمان، انس با قرآن، نماز با خشوع، نماز اول وقت و نماز جماعت تأکید کردهاند.
امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه هرچه مسئولیت انسان بالاتر میرود، ارتباط او با خدا نیز باید بیشتر شود، گفت: اگر یک مسئول در نظام اسلامی ارتباط محکم و مستمری با خداوند نداشته باشد، در ادامه توان اصلاح امور را از دست خواهد داد.
هشدار نسبت به آسیبهای فرهنگی و اخلاقی
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی برای تبیین این موضوع، به تشبیهی از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: همانگونه که آب در اثر تماس با آلودگیها نیازمند تصفیه و پاک شدن است، روح انسان نیز در اثر ارتباط با مسائل، حوادث و مشکلات مختلف نیازمند ارتباط با خداوند و خلوت با اوست تا دوباره زلال و شفاف شود.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، نسبت به تلاش دشمن برای ترویج بیبندوباری و بیعفتی هشدار داد و گفت: امروز یکی از عرصههایی که دشمن در جنگ ترکیبی روی آن سرمایهگذاری کرده، مسائل فرهنگی، اخلاقی و عفاف است.
حجت الاسلام قریشی با تاکید بر مسئولیت مدیران در این حوزه اظهار کرد: مدیران باید ضمن مراقبت از خود، نسبت به فضای فرهنگی و اخلاقی محیطهای تحت مدیریت خود نیز حساس باشند و اجازه ندهند بیقیدی و بیتفاوتی در مجموعههای اداری گسترش پیدا کند.
مدیران در برابر مسایل فرهنگی و تربیتی جامعه بی تفاوت نباشند
وی ادامه داد: کوتاهی مدیران در این زمینه میتواند پیامدهایی برای جامعه و بهویژه نسل جوان داشته باشد و مسئولان باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: مدیری که در برابر مسائل فرهنگی و تربیتی جامعه بیتفاوت باشد، باید بداند که ممکن است در آینده نسبت به پیامدهای این بیتفاوتی پاسخگو باشد.
حجت الاسلام قریشی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به معنویت فردی و معنویت جامعه گفت: مدیران باید هم خودشان مراقب ارتباطشان با خداوند باشند و هم برای تقویت معنویت در مجموعه تحت مدیریت خود تلاش کنند.
وی با قدردانی از تلاش و مجاهدت مدیران استان، بهویژه در شرایط دشوار کنونی، اظهار امیدواری کرد: با تلاش و مجاهدت مسئولان، هم در مسیر حل مشکلات مردم گامهای مؤثری برداشته شود و هم معنویت مدیران و جامعه تقویت شود تا مسئولان بتوانند با دست پر در پیشگاه خداوند حاضر شوند.
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