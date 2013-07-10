تفسير قرآن در 30 مسجد خراسان شمالي/ اعزام 60 مبلغ به بقاع شاخص

به گزارش خبرگزاري مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری جلسات تفسیر قرآن كريم به صورت روزانه در ۳۰ مسجد سطح استان همزمان با ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.
حجتالاسلام زینالعابدین روحانینیا اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع بر اساس هماهنگیهای انجام شده محوریت این جلسات تفسیر با ائمه جمعه و روحانیون اعزامی از حوزههای علمیه قم و مشهد خواهد بود.
وي با تاکید بر اینکه رونق تفسیر قرآن از مهمترین نیازهای جامعه است، گفت: باید دورههای تفسیر قرآن کریم همزمان با دورههای حفظ و قرائت این کتاب آسمانی برگزار شده و رونق داده شود.
اعزام 60 مبلغ ديني به بقاع متبركه خراسان شمالي
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از اعزام 60 مبلغ دینی برای اجرای طرح نشاط معنوی و ضیافت الهی ویژه مبارک رمضان به بقاع متبرکه شاخص استان خبر داد.
حجت الاسلام سیف الله سهرابی گفت: این مبلغان اعزامی همچنین در ایام ماه مبارک رمضان در مناطق محروم استان حضور یافته و به تبلیغ دین می پردازند.
وی برگزاری دوره های قرآنی، پاسخ به شبهات دینی مردم و آشنایی مردم با احکام دینی را از جمله برنامه های این مبلغان در ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: زمان اجرای برنامه های این مبلغان همزمان با نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء است.
حجت الاسلام سهرابی همچنین اجرای برنامه های جزء خوانی قرآن کریم در امامزادگان، تقسیر قرآن و حضور قاری مصری در استان و نیز افطاری در جوار برخی از امامزادگان را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده این اداره کل در ایام ماه مبارک رمضان برشمرد.
مسابقه بزرگ قرآنی ماه رمضان در خراسان شمالی برگزار میشود
دبیر شورای فرهنگی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی گفت: هم زمان با ماه مبارک رمضان صدا و سیمای مرکز این استان مسابقه بزرگ قرآنی را برگزار میکند.
محسن زاهداحمدی اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ توجه به مفاهیم قرآنی و بهرهبرداری از مفاهیم آیات قرآن مسابقه بزرگ قرآنی در ماه مبارک رمضان برای دومین سال پیاپی برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقه قرآنی شامل 30 سوال است که در هر روز ماه مبارک رمضان یک سوال برای مخاطبان شبکه اترک و هم استانیها پخش خواهد شد.
زاهداحمدی تصریح کرد: سوالات این مسابقه قرآنی با موضوع سبک زندگی، خانواده و اعجاز علمی قرآن از سورههای قرآن کریم طراحی شده است.
وی گفت: سوالات مسابقه در سایت صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی به آدرس www.bojnourd.irib.ir قرار گرفته و با هماهنگی به عمل آمده سوالات مسابقه به صورت روزانه در روزنامههای اتفاقیه و خراسان شمالی و همچنین به صورت هفتگی در هفته نامههای نسیم و ارمغان به چاپ خواهد رسید.
زاداحمدي در خصوص نحوه شرکت علاقهمندان در مسابقه گفت: هم استانیها با پاسخ دادن سوالات به صورت روزانه در پایان ماه مبارک رمضان پاسخنامه مسابقه را که در نشریات استان چاپ خواهد شد به آدرس بجنورد، صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی، واحد روابط عمومی ارسال کنند.
وی تصریح کرد: در پایان ماه مبارک رمضان از بین شرکت کنندگانی که به حداقل 25 سوال پاسخ صحیح داده باشند 114 نفر به قید قرعه انتخاب و در مراسمی هدایای نفیسی به آنها اهدا خواهد شد.
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