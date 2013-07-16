ماهی چینی هم در گلستان پاگشا شد

به گزارش خبرنگار مهر، واردات بچه ماهیان گرمابی چینی برای اولین بار به کشور و در استان گلستان صورت گرفته است، واردات محموله ماهیان گرمابی به گلستان درحالیست که این استان رتبه چهارم کشور در تولید ماهیان گرمابی را داراست.

استان گلستان تولید 8.7 درصد ماهیان گرمابی کشور را به خود اختصاص داده است و پیش بینی می شود امسال مقدار تولید ماهیان گرمابی استان به حدود 19 هزار تن برسد.

فصل صید ماهیان گرمابی استان در نیمه دوم سال در آب بندانها و سدهای استان آغاز می شود. تعداد آب بندان ها و مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان 421 قطعه و مساحت تحت پوشش این آب بندان ها و منابع آبی و مزارع حدود 10 هزار هکتار است.

در بسته بچه ماهیهای وارداتی به گلستان گونه هایی از نوع کپور به چشم می خورد که این ماهی از گونه های نادر و منحصربفرد دریای خزر بوده که تنها در گلستان تولید و تکثیر می شود و اکنون واردات آن از کشور چین جای سئوال دارد.

واردات 5400 قطع بچه ماهی گرمابی چینی

مسئول اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی گلستان در این زمینه می گوید: براي اولين بار پنج هزار و 400 قطعه بچه ماهي

گرمابي شامل كپور، آمور، بيگ هد و فيتوفاگ از كشور چين به استان گلستان وارد شد.

دكتر محبوبه فلاح افزود: اين محموله براي اولين بار تحت نظارت كامل دامپزشكي و توسط مركز تحقيقات ذخائر آبهاي داخلي گرگان و با همكاري يك شركت خصوصي به كشور وارد و به استان گلستان حمل شده است.

وي همچنين يادآور شد: محموله حاضر كاملاً تحت نظر بوده و تمامي آزمايشات لازم بر روي آن صورت گرفته است و از لحاظ بهداشتي نيز كاملاًسالم است.

تولید میلیونها قطعه بچه ماهی در گلستان

واردات بچه ماهیان رمابی چینی به گلستان درحالیست که این اساتان سالانه میلیونها قطعه انواع بچه ماهی تولید و تکثیر می کند و در ههمچین سال امسال حدود 40 میلیون انواع بچه ماهی در استان تولید شده است.

علی اکبر پاسندی مدیرکل شیلات گلستان نیز در ادامه با بیان اینکه ماهیان پرورشی از لحاظ خاصیت فرقی با ماهیان دریایی ندارند، گفت: این ماهیان منبع بسیار مهم اسیدهای آمینه ضروری، امگا 3، مواد معدنی و پروتئین های هستند و با توجه به ارزان بودن قیمت آن نسبت به ماهیان دریایی، می تواند جایگاه مناسبی در سبد غذایی خانوار داشته باشد.

وی افزود: در سالجاری 17 میلیون و 500 هزار قطعه بچه ماهی کپور، 14 میلیون و 500 هزار قطعه بچه ماهی کلمه و هشت میلیون قطعه بچه ماهی سفید در استخرهای پرورش مرکز کلمه سیجوال و مرکز سد وشمگیر تولید شده است. پاسندی تعداد کل مولدین مورد استفاده را هفت هزار قطعه عنوان کرد و گفت: از این تعداد مولد شش هزار و 145 قطعه ماهی کلمه، 800 قطعه ماهی کپور و 55 قطعه ماهی سفید بوده است. وی خاطرنشان کرد: با تامین آب بموقع، تغذیه مناسب و نظارت فنی کارشناسان شیلات از تعداد 800 مولد ماهی کپور تعداد 40 هزار قطعه بچه ماهی تولید شده است و این نشان دهنده توانایی خوب شیلات استان در امر تکثیر گونه های بومی است. کپور گونه نادر دریای خزر است پاسندی افزود: گونه های کپور و کلمه از گونه های نادر دریای خزر است که تنها در استان گلستان تکثیر و تولید می شود و گلستان تنها استانی است که تکثیر بچه ماهیان کپور و کلمه را در کشور انجام می دهد و شیلات استان تلاش می کند ظرفیت تولید گونه های بومی استان را به حداکثر برساند. مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به ظرفیت های تولید استان گفت: با تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان شیلات ایران می توان تولید بچه ماهیان استخوانی را به 150 میلیون قطعه در سال افزایش داده و از تمامی ظرفیت های بالقوه استان در این زمینه استفاده کرد. پاسندی افزود: 40 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در سطح 48 هکتار از استخرهای بخشی از مراکز تکثیر استان تولید شده و این بچه ماهیان بعد از دو یا سه سال در سبد صیادان دریای خزر قرار می گیرد. رهاسازی انواع بچه ماهیان گرمابی در آق قلا مسئول نمايندگي شيلات شهرستان آق‌قلا از رهاسازي 15 هزار قطعه انواع بچه ماهيان گرمابي سال گذشته در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي منطقه آق‌قلا خبر داد.

رجب دوردي طاطار گفت: اين طرح با هدف توسعه آبزي‌پروري، افزایش درآمد خانوار روستايي، ایجاد ا شتغال و افزایش تولید در منطقه اجرا شده است.

پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی

وی همچنین از طرح پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی خبر داد و گفت: این طرح های کوچک در منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال در روستاها موجب تولید بالا ماهی در این استخرها شده و این افزایش تولید به جهت آن است که چاه های کشاورزی امکان تامین و تعویض آب را در هر زمان امکان پذیر می نماید و درآمد بسیار مطلوبی را برای کشاورزان فراهم می کند.

وی هدف اجرای این طرح ها را افزایش تولید محصولات کشاورزی با استفاده از آب غنی شده استخرها، تثبیت اشتغال و استفاده بهینه از منابع آبی موجود در منطقه عنوان کرد.

مسئول شیلات شهرستان آق قلا خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در سالجاری میزان برداشت ماهی در استخرهای دو منظوره کشاورزی شهرستان آق قلا به حدود 70 تن برسد.

در نیمه دوم سال، فصل صید انواع ماهیان گرمابی در آب بندان ها و سدهای استان آغاز می شود.