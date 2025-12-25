ایران در رتبه پنجم جهانی تولید ماهیان گرمابی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز تکثیر ماهیان سراسر کشور با حضور مسئولان سازمان شیلات، مدیران استانی، تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و مسئولان پژوهشی و دانشگاهی در اهواز برگزار شد. بازدید از مراکز تکثیر شهرستان‌های شوشتر و دزفول نیز از دیگر برنامه‌های این بخش بود.

در این نشست، کرمی‌راد مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران با اشاره به جایگاه کشور در تولید ماهیان گرمابی گفت: استان‌های مازندران، خوزستان، گیلان، گلستان و کرمانشاه بیشترین میزان تولید را دارند و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و ارتقای تولید آبزیان کشور ایفا می‌کنند.

وی، تکثیر ماهیان را زیربنای توسعه شیلات دانست و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط محیطی، تولید بچه‌ماهی‌هایی با بازماندگی بالا حیاتی است تا بتوانند جایگاه خود را در مزارع پرورش حفظ کنند.

کرمی‌راد اقدامات کلیدی برای توسعه پایدار پرورش ماهیان گرمابی را شامل استفاده از لوازم حمل‌ونقل استاندارد برای جابه‌جایی بچه‌ماهی‌ها، مقاوم‌سازی در برابر بیماری‌ها، آموزش حاملین و بهره‌برداران، خودکفایی استانی در تأمین بچه‌ماهی‌ها، کاهش جابه‌جایی بین استان‌ها، کنترل بیماری‌ها و جلوگیری از هیبریدسازی گونه‌ها در مزارع برشمرد.

وی همچنین بر نقش کلیدی آبزیان در آینده تأمین پروتئین جهانی تأکید کرد و گفت: بر اساس اعلام سازمان خواروبار جهانی، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد پروتئین مورد نیاز بشر باید از آبزیان تأمین شود و تا سال ۲۰۵۰، آبزیان تنها راه تأمین پروتئین برای جمعیت ۹.۵ میلیارد نفری جهان خواهند بود.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در پایان با اشاره به ضرورت ایجاد ارزش‌افزوده در تولیدات داخلی تصریح کرد: کاهش خام‌فروشی کپورماهیان و ایجاد فرآوری‌های صنعتی می‌تواند سهم تولیدات کشور در بازار داخلی و بین‌المللی را افزایش دهد و نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی ایفا کند.