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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

همزمان با هشتمین برآستان جانان؛

برگزاری مراسم مرشد خوانی و سوگواری در شهرری/ قدردانی از معلم نمونه کشوری

برگزاری مراسم مرشد خوانی و سوگواری در شهرری/ قدردانی از معلم نمونه کشوری

شهرری - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگسرای ولاء بیان داشت: مرشد خوانی و سوگواری در هشتمین شب از ماه مبارک رمضان همزمان با شب رحلت حضرت خدیجه(س) و قدردانی از "زهرا هادیان" معلم نمونه کشوری از جمله برنامه های هشتمین شب "بر آستان جانان" فرهنگسرای ولاء در شهرری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در هشتمین شب از برنامه بر آستان جانان از زهرا هادیان که به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شده و در حال حاضر در شهرری ساکن است و امسال نیز به نمایندگی از معلمان کشوری برای رئیس جمهور صحبت کرده است، قدردانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این معلم نمونه کشوری دستگاه پیش بینی زلزله را اختراع کرده و به همین دلیل دکترای افتخاری از اتحادیه انرژی اروپا دریافت کرده است و کسب مقام نخست قرائت و حفظ قرآن و داوری مسابقات قرآنی حفظ و قرائت از جمله فعالیتهای قرآنی هادیان به شمار می رود.

موسوی ادامه داد: هادیان در جشنواره الگوهای برتر در زمینه تدریس و داوری نیز مقام اول را  دارد و بیش از 80 مقاله در زمینه های مختلف چاپ کرده است.

هشتمین بر آستان جانان با محوریت "مهربانی با استاد"

وی یادآور شد: در ادامه شب هشتم بر آستان جانان گروه مرشد خوانی و سوگواری نیز حضور خواهند داشت و برای مخاطبین برنامه هایی را اجرا خواهند کرد و حجت الاسلام عادل نیا کارشناس مذهبی در خصوص "مهربانی با استاد" سخنرانی می کند.

رئیس فرهنگسرای ولاء اضافه کرد: در هشتمین شب از برآستان جانان فرهنگسرای ولاء مهدی میلانی خواننده پاپ و محبوب نسل جوان حضور خواهد داشت و در این برنامه نیز بهشتی قاری ممتاز کشور با قرائت قرآن و ابوالفضل آقا خانی مجری، برنامه را آغاز خواهند کرد.

وی عنوان کرد: برنامه بر آستان جانان در مجتمع ورزشی جانبازان واقع در خیابان فدائیان اسلام، بالاتر از پل سیمان میزبان اهالی شهرری خواهد بود.

کد مطلب 2098143

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