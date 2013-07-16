برگزاری مراسم مرشد خوانی و سوگواری در شهرری/ قدردانی از معلم نمونه کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در هشتمین شب از برنامه بر آستان جانان از زهرا هادیان که به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شده و در حال حاضر در شهرری ساکن است و امسال نیز به نمایندگی از معلمان کشوری برای رئیس جمهور صحبت کرده است، قدردانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این معلم نمونه کشوری دستگاه پیش بینی زلزله را اختراع کرده و به همین دلیل دکترای افتخاری از اتحادیه انرژی اروپا دریافت کرده است و کسب مقام نخست قرائت و حفظ قرآن و داوری مسابقات قرآنی حفظ و قرائت از جمله فعالیتهای قرآنی هادیان به شمار می رود.

موسوی ادامه داد: هادیان در جشنواره الگوهای برتر در زمینه تدریس و داوری نیز مقام اول را دارد و بیش از 80 مقاله در زمینه های مختلف چاپ کرده است.

هشتمین بر آستان جانان با محوریت "مهربانی با استاد"

وی یادآور شد: در ادامه شب هشتم بر آستان جانان گروه مرشد خوانی و سوگواری نیز حضور خواهند داشت و برای مخاطبین برنامه هایی را اجرا خواهند کرد و حجت الاسلام عادل نیا کارشناس مذهبی در خصوص "مهربانی با استاد" سخنرانی می کند.

رئیس فرهنگسرای ولاء اضافه کرد: در هشتمین شب از برآستان جانان فرهنگسرای ولاء مهدی میلانی خواننده پاپ و محبوب نسل جوان حضور خواهد داشت و در این برنامه نیز بهشتی قاری ممتاز کشور با قرائت قرآن و ابوالفضل آقا خانی مجری، برنامه را آغاز خواهند کرد.

وی عنوان کرد: برنامه بر آستان جانان در مجتمع ورزشی جانبازان واقع در خیابان فدائیان اسلام، بالاتر از پل سیمان میزبان اهالی شهرری خواهد بود.