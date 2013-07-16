  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۵

از سوی انتشارات علمی و فرهنگی/

عرضه چاپ بیست ویکم تاریخ جامعه ادیان در نمایشگاه قرآن

عرضه چاپ بیست ویکم تاریخ جامعه ادیان در نمایشگاه قرآن

انتشارات علمی و فرهنگی با حضوردر بیست ویکمین نمایشگاه قرآن کریم، چاپ بیست ویکم تاریخ جامعه ادیان را برای دانشجویان و محققان عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب تاریخ جامعه ادیان (ادیان بشر) تالیف جان بایسر نالس که بوسیله مرحوم علی اصغر حکمت به فارسی ترجمه شده است، نسخه های آن جزو کمیاب ترین کتاب ها درباره ادیان بوده است که نیازمند تجدید چاپ داشته است.

این کتاب شامل 4 بخش از جمله معرفی ادیان ابتدایی و گذشته، مذاهب هند، ادیان خاوردور، ادیان خاور نزدیک است که در فصل اول آن آمده است: اگرچه اعتقاد به خدا در ادیان برتر موجب می شود که مردم خود را در این جهان مانند مسافری غریب بپندارند و مسکن واقعی خود را در آسمان بدانند اما این اعتقاد به طور کلی در همه ادیان انسان عمومیت ندارد.

تاریخ جامعه ادیان از سوی انتشارات علمی و فرهنگی شمارگان دو هزار نسخه در 856 صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 2098218

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