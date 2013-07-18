طالبان در صدد تجزیه افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "داون" ، "کریم خرم" از دستیاران "حامد کرزی" رئیس جمهور افغانستان افتتاح دفتر طالبان در دوحه قطر را توطئه آمریکا و پاکستان خواند.

وی درباره نزدیک شدن روابط واشنگتن و اسلام آباد ابراز نگرانی کرده و گفت هنوز نگرانی هایی زیادی برای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا باقی است.

این مقام افغانی نزدیک به رئیس جمهور این کشور اسلام آباد و آمریکا را متهم به اجرای بازی مخربی کرد که هدفش بر هم زدن تلاش های 12 ساله برای رسیدن به صلح با طالبان در افغانستان است.

وی همچنین گفت: افتتاح دفتر طالبان در دوحه در ماه گذشته توطئه ای بود برای شکاف و تجزیه افغانستان که افغانستان آن را خنثی کرد.

به نوشته این روزنامه این اظهارات که از سوی یکی از نزدیکان رئیس جمهور افغانستان بیان می شود بیانگر عمق بی اعتمادی کابل به آمریکا و پاکستان است.