  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۵

دستیار رئیس جمهور افغانستان

طالبان در صدد تجزیه افغانستان است

طالبان در صدد تجزیه افغانستان است

معاون رئیس جمهور افغانستان با ابراز نگرانی از نزدیکی آمریکا و پاکستان این کشورها را به توطئه علیه افغانستان متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "داون" ، "کریم خرم" از دستیاران "حامد کرزی" رئیس جمهور افغانستان افتتاح دفتر طالبان در دوحه قطر را توطئه آمریکا و پاکستان خواند.

وی درباره نزدیک شدن روابط واشنگتن و اسلام آباد ابراز نگرانی کرده و گفت هنوز نگرانی هایی زیادی برای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا باقی است.

این مقام افغانی نزدیک به رئیس جمهور این کشور اسلام آباد و آمریکا را متهم به اجرای بازی مخربی کرد که هدفش بر هم زدن تلاش های 12 ساله برای رسیدن به صلح با طالبان در افغانستان است.

وی همچنین گفت: افتتاح دفتر طالبان در دوحه در ماه گذشته توطئه ای بود برای شکاف و تجزیه افغانستان که افغانستان آن را خنثی کرد.

به نوشته این روزنامه این اظهارات که از سوی یکی از نزدیکان رئیس جمهور افغانستان بیان می شود بیانگر عمق بی اعتمادی کابل به آمریکا و پاکستان است.

کد مطلب 2099812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها