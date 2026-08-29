وعده افتتاح بیمارستان «گهر» دورود در سال ۱۴۰۶

جلال‌الدین امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه بیمارستان «گهر» دورود از سال ۱۳۹۷، آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در بین سه پروژه پیشران بیمارستانی که در لرستان در حال ساخت است، پروژه بیمارستانی «گهر» دورود سال گذشته بهترین عملکرد را داشته است، عنوان کرد: این پروژه از ابتدا تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: سال گذشته این پروژه بیمارستانی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و طی چند ماه اخیر هم شش درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

امیری با تأکید بر اینکه الان پروژه ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با پیمانکار صحبت کرده‌ایم، اخیراً تزریق مالی خیلی خوب به پروژه صورت‌گرفته است، قرار شده که پروژه فعال‌تر شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ما این است که میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه عدد ۸۵ درصد را رد کند، ادامه داد: بحث تجهیزات و نیروی انسانی این پروژه در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اینکه برنامه این است که این بیمارستان در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد، عنوان کرد: در جلسه ما و نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت، مسائل و مشکلات پروژه‌های بیمارستانی استان پیگیری شد.