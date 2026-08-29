مولوی قاضی زاده: اختلاف مذهبی نباید به شکاف میان مسلمانان تبدیل شود

مولوی عبدالستار قاضیزاده، در گفتوگو با خبرنگار مهر، وحدت را یکی از نیازهای اساسی جهان اسلام دانست و اظهار کرد: محبت، خیرخواهی و رفتار برادرانه میان مسلمانان میتواند زمینهساز تقویت همدلی و جلوگیری از شکلگیری اختلافات شود.
امام جمعه اهلسنت دهستان مسکوتان از توابع شهرستان فنوج، افزود: وحدت اسلامی به معنای کنار گذاشتن مذاهب یا یکسان شدن اعتقادات شیعه و سنی نیست؛ هر مسلمان میتواند بر اساس باورهای مذهبی خود عمل کند، اما همه مسلمانان در اصولی همچون ایمان به خدای یگانه، پیامبر اسلام(ص)، قرآن کریم و قبله مشترک هستند و باید بر همین نقاط مشترک تکیه کنند.
مشترکات اسلامی، پایه مقابله با تهدیدهای مشترک
امام جمعه اهلسنت مسکوتان با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام گفت: در شرایطی که مسلمانان با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه هستند، حفظ انسجام و پرهیز از اختلاف اهمیت بیشتری پیدا میکند.
قاضیزاده ادامه داد: مسلمانان برای دفاع از منافع و عزت امت اسلامی باید اختلافات را کنار گذاشته و در برابر تهدیدهای مشترک، با وحدت و همدلی عمل کنند.
وی یکی از عوامل مهم گسترش اختلافات مذهبی را نبود شناخت کافی از باورهای یکدیگر عنوان کرد و گفت: بخشی از بدبینیها و فاصلههایی که میان مسلمانان شکل میگیرد، ناشی از ناآگاهی نسبت به عقاید طرف مقابل است.
توهین به مقدسات؛ خط قرمز وحدت اسلامی
قاضیزاده با تأکید بر ضرورت احترام متقابل میان مسلمانان تصریح کرد: توهین به مقدسات و اعتقادات مذاهب اسلامی میتواند آتش اختلاف را شعلهور کند و زمینه دور شدن مسلمانان از یکدیگر را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: شناخت صحیح از یکدیگر و احترام به باورهای مذهبی، از مهمترین الزامات تقویت وحدت است و جامعه اسلامی باید در برابر رفتارهایی که زمینهساز نفرت و تفرقه میشود، هوشیار باشد.
قومیتگرایی؛ عاملی برای تضعیف انسجام مسلمانان
امام جمعه اهلسنت مسکوتان همچنین با اشاره به موضوع قومیتگرایی اظهار کرد: وجود اقوام و فرهنگهای گوناگون در میان مسلمانان، به خودی خود عامل اختلاف نیست؛ مشکل زمانی ایجاد میشود که تفاوتهای قومی به ابزاری برای ایجاد شکاف میان ملتها تبدیل شود.
وی افزود: مسلمانان با وجود تعلق به اقوام و مناطق مختلف، دارای هویت و مشترکات دینی گستردهای هستند و نباید مرزبندیهای قومی و نژادی بر این اشتراکات غلبه کند.
قاضیزاده در پایان گفت: تقویت شناخت متقابل، احترام به مقدسات، پرهیز از توهین و مقابله با عوامل تفرقهزا، از ضرورتهای امروز جهان اسلام است و مسلمانان باید با حفظ انسجام، اجازه ندهند اختلافات داخلی به عاملی برای تضعیف امت اسلامی تبدیل شود.
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