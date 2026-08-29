کلنگ و تفنگ در دنا؛ شکارچیان متوقف و عشایر از تخریب منصرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب با اشاره به اینکه یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا طی دو روز تعطیل، با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی محیط‌بانان، دو مأموریت متفاوت را در مناطق پادنا و سیور دنبال کرد، افزود: در این رابطه یکی به کشف سلاح و لاشه حیات وحش و دیگری به جلوگیری از تخریب اراضی ملی بدون ایجاد تنش انجامید.

وی از اجرای عملیات ضربتی یگان حفاظت پارک ملی دنا در منطقه پادنا خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات که با دستور مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی انجام شد، محیط‌بانان موفق به کشف یک قبضه اسلحه پران، لاشه و گوشت تازه کل و بز وحشی از مخفیگاه دو متخلف شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه متخلفان شناسایی و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است، بیان کرد: این عملیات حاصل اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر یگان حفاظت پارک ملی دنا است و برخورد با متخلفان حوزه شکار و صید با جدیت و در چارچوب قانون دنبال می‌شود.

ماجرای عشایری که با راهنمایی اشتباه وارد زون ممنوعه شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد منطقه سیور اشاره کرد و گفت: شماری از عشایر که در سال‌های گذشته غرامت و حق چرای آنان پرداخت شده بود، امسال با تحرکات و راهنمایی وکیل خود و انتخاب زمان نامناسب، اقدام به حفر زمین در زون ممنوعه کرده بودند.

دیانتی نسب ادامه داد: این افراد با ابزارهای دستی برای حفر زمین وارد منطقه شده بودند، اما با حضور مستقیم رئیس و محیط‌بانان یگان حفاظت پارک ملی دنا و ارائه توضیحات درباره قوانین و محدوده‌های ممنوعه، موضوع مدیریت شد.

وی تصریح کرد: پس از روشنگری و تبیین ضوابط قانونی، عشایر از منطقه خارج شدند و از ادامه عملیات و آسیب به اراضی ملی جلوگیری شد.

دو رویکرد برای حفاظت از یک سرمایه ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست تنها با برخورد قهری محقق نمی‌شود، گفت: رویکرد محیط زیست در مواجهه با تخلفات، تفکیک میان متخلفان عمدی و افرادی است که ممکن است به دلیل ناآگاهی یا دریافت اطلاعات نادرست مرتکب تخلف شوند.

وی افزود: در برابر متخلفان و شکارچیان غیرمجاز، برخورد قاطع قانونی انجام می‌شود و در مواجهه با افرادی که ناآگاهانه مرتکب تخلف می‌شوند، روشنگری و هدایت در اولویت قرار دارد.