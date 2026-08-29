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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۸

کلنگ و تفنگ در دنا؛ شکارچیان متوقف و عشایر از تخریب منصرف شدند

کلنگ و تفنگ در دنا؛ شکارچیان متوقف و عشایر از تخریب منصرف شدند

یاسوج- مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: یگان حفاظت پارک ملی دنا در دو عملیات متفاوت، شکارچیان مسلح را دستگیر و جلوی تخریب اراضی ملی توسط عشایر را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب با اشاره به اینکه یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا طی دو روز تعطیل، با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی محیط‌بانان، دو مأموریت متفاوت را در مناطق پادنا و سیور دنبال کرد، افزود: در این رابطه یکی به کشف سلاح و لاشه حیات وحش و دیگری به جلوگیری از تخریب اراضی ملی بدون ایجاد تنش انجامید.

وی از اجرای عملیات ضربتی یگان حفاظت پارک ملی دنا در منطقه پادنا خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات که با دستور مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی انجام شد، محیط‌بانان موفق به کشف یک قبضه اسلحه پران، لاشه و گوشت تازه کل و بز وحشی از مخفیگاه دو متخلف شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه متخلفان شناسایی و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است، بیان کرد: این عملیات حاصل اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر یگان حفاظت پارک ملی دنا است و برخورد با متخلفان حوزه شکار و صید با جدیت و در چارچوب قانون دنبال می‌شود.

ماجرای عشایری که با راهنمایی اشتباه وارد زون ممنوعه شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد منطقه سیور اشاره کرد و گفت: شماری از عشایر که در سال‌های گذشته غرامت و حق چرای آنان پرداخت شده بود، امسال با تحرکات و راهنمایی وکیل خود و انتخاب زمان نامناسب، اقدام به حفر زمین در زون ممنوعه کرده بودند.

دیانتی نسب ادامه داد: این افراد با ابزارهای دستی برای حفر زمین وارد منطقه شده بودند، اما با حضور مستقیم رئیس و محیط‌بانان یگان حفاظت پارک ملی دنا و ارائه توضیحات درباره قوانین و محدوده‌های ممنوعه، موضوع مدیریت شد.

وی تصریح کرد: پس از روشنگری و تبیین ضوابط قانونی، عشایر از منطقه خارج شدند و از ادامه عملیات و آسیب به اراضی ملی جلوگیری شد.

دو رویکرد برای حفاظت از یک سرمایه ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست تنها با برخورد قهری محقق نمی‌شود، گفت: رویکرد محیط زیست در مواجهه با تخلفات، تفکیک میان متخلفان عمدی و افرادی است که ممکن است به دلیل ناآگاهی یا دریافت اطلاعات نادرست مرتکب تخلف شوند.

وی افزود: در برابر متخلفان و شکارچیان غیرمجاز، برخورد قاطع قانونی انجام می‌شود و در مواجهه با افرادی که ناآگاهانه مرتکب تخلف می‌شوند، روشنگری و هدایت در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 6930822

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