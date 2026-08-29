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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۶

اردوغان: اسرائیل به جنگ افروزی اعتیاد دارد

اردوغان: اسرائیل به جنگ افروزی اعتیاد دارد

رئیس جمهور ترکیه از تحرکات رژیم صهیونیستی برای بی ثبات کردن سراسر منطقه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به جنگ افروزی اعتیاد دارد و تلاش می کند ثبات منطقه را از طریق هر اقدام تحریک آمیزی از بین ببرد.

وی اضافه کرد که کابینه رژیم صهیونیستی به دنبال تحت الشعاع قرار دادن ثبات تمام منطقه بوده و این روند را از کشورهای همسایه خود آغاز کرده است.

پیشتر نیز ترکیه از پلیس بین الملل (اینترپل) درخواست کرد تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت کند.

آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این کشور به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» (Red Notice) اینترپل برای وی شده است.

کد مطلب 6930827

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