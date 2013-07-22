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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۰

پیچیده تر شدن اوضاع در پاناما/ کشتی توقیف شده حامل قطعات جنگنده است

پیچیده تر شدن اوضاع در پاناما/ کشتی توقیف شده حامل قطعات جنگنده است

بعد از آنکه روز گذشته کوبا اعلام کرد کشتی توقیف شده توسط پاناما حامل شکر به مقصد کره شمالی بوده ، مقامات پانامایی اعلام کردند که این کشتی حامل قطعات جنگنده های میگ و دیگر تسلیحات نظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بازرسان پانامایی شب گذشته اعلام کردند کشتی توقیف شده توسط ماموران امنیتی این کشور که از کوبا عازم کره شمالی بود، حامل قطعات جنگنده های میگ و برخی دیگر از تسلیحات نظامی است.

این در حالی است که روز گذشته خبری در رسانه های جهان منتشر شد مبنی بر اینکه این کشتی حامل شکر بوده است.

روز دوشنبه هفته گذشته پاناما یک کشتی باری را با این گمان که حامل مواد منفجره است توقیف کرد . این کشتی از کوبا عازم کره شمالی بود. پاناما بعد از بازرسی های ابتدایی از سازمان ملل خواست تا تحقیقاتی را در این رابطه انجام بدهد.

چند روز بعد پاناما اعلام کرد که این کشتی حامل تسلیحات نظامی است و کوبا نیز با تایید ضمنی این موضوع اعلام کرد بخشی از محموله این کشتی تسلیحاتی بوده که برای تعمیر به کره شمالی فرستاده شده بودند.

اما اکنون با اعلام اینکه این کشتی حامل قطعات جنگنده های میگ است، ابهامات و پیچده بودن این موضوع بیشتر شده است.

نظر به تنش های موجود میان آمریکا با کوبا و کره شمالی و در نظر گرفتن اینکه بر اساس قطعنامه های سازمان ملل ارسال تسلیحات به کره شمالی ممنوع است، قطعا در روزهای آینده شاهد افزایش تنش ها در این خصوص خواهیم بود.

کد مطلب 2101931

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