نگاره های تهران در کاخ گلستان خاک می خورد

مصطفی ده پهلوان به خبرنگار مهر گفت: با مسئولان کاخ گلستان و سازمان میراث فرهنگی مکاتبات زیادی داشتیم که این نقاشی دیواری به طول 22 و عرض 2.5 متر به باغ برگردانده شود.

وی گفت: اگر این نگاره در تالارهای باغ نصب شود می توانیم به معرفی دوره قاجار بپردازیم و جذابیت های عمارت را افزایش دهیم.

ده پهلوان همچنین درباره دکل مخابراتی نصب شده در محوطه باغ نگارستان نیز بیان کرد: این دکل به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران برای برقراری ارتباط با شبکه های داخلی دانشگاه نصب شده بود اما از آنجا که این ارتباط اکنون توسط فیبر نوری انجام می شود می توانیم به صورت مستقیم به سرور دانشگاه متصل شویم و دیگر نیازی به دکل نیست، بنابراین تا یک ماه آینده این دکل از محوطه باغ برداشته می شود.