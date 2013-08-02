به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز دوم و هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب جمعه بین دو تیم ذوبآهن اصفهان و پرسپولیس در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در جریان است که این بازی در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه نخست این مسابقه که با قضاوت سعید مظفریزاده در حال برگزاری است، دو تیم بازی متعادلی را از خود ارائه کرده و خطر چندان مهمی روی دروازهها ایجاد نشد. البته در دقیقه 43 شوت ناگهانی قاسم دهنوی به تیر دروازه ذوبآهن برخورد کرد و راهی اوت شد. مصدومیت وحید علیآبادی بازیکن ذوبآهن و تعویض اجباری او، دیگر اتفاق نیمه نخست این دیدار بود.
در این نیمه گئورگ کاسپاروف، علیرضا محمد، محمد صلصالی، سپهر حیدری، مصطفی اکرامی، وحید علیآبادی، (25- مرتضی تبریزی)، قاسم حدادیفر، محسن مسلمان، اسماعیل فرهادی، مهدی رجبزاده و میلاد زنیدپور در ترکیب تیم ذوبآهن قرار داشتند و نیلسون جونیور، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، محسن حسینی، حسین ماهینی، قاسم دهنوی، رضا حقیقی، محمد نوری، غلامرضا رضایی، هادی نوروزی و سیدمهدی سیدصالحی برای پرسپولیس به میدان رفتند.
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