بررسی شرایط نهایی دیدار ستارگان آث میلان با ستارگان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چندی پیش به همراه حمید استیلی مدیر آکادمی فوتبال این باشگاه راهی ایتالیا شد و از امکانات باشگاه میلان بازدید کرد. در این بازدید مقرر شد روابط بین دو باشگاه افزایش یابد و زمینه برگزاری یک دیدار نمادین بین ستارگان دو باشگاه نیز فراهم شود.

به دنبال این سفر فرانکو باره سی مدافع نامدار تیم فوتبال میلان برای تماشای دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس به تهران سفر کرد و با حضور در ورزشگاه آزادی این بازی را از نزدیک تماشا کرد.

قرار است امشب نیز نماینده مشترک باشگاه میلان و پرسپولیس وارد تهران شود تا در نشست با مسئولان باشگاه تهرانی شرایط برگزاری دیدار نمادین ستارگان میلان و پرسپولیس را بررسی کند. همچنین قرار است در این سفر شرایط همکاری دو باشگاه در توسعه آکادمی فوتبال سرخپوشان بررسی شود.