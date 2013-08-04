ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شيروان تصويب شد

عبدالرضا عزيزي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شيروان، افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شيروان فرصت مناسبی برای توسعه همه جانبه استان خراسان شمالي محسوب مي شود که باید از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را برد.

وي با بيان اينكه مصوبه ايجاد اين منطقه اقتصادي در حال حاضر در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيده است، اظهار داشت: ايجاد قطعي اين منطقه نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي محترم نگهبان دارد كه اميدواريم اين مهم نيز به زودي فراهم شود.

به گفته رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ديگر مراحل مورد نياز براي راه اندازي اين منطقه ويژه اقتصادي با همكاري ساير نمايندگان در دولت يازدهم پيگيري خواهد شد.

عزيزي عنوان كرد: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی می تواند ضمن جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بستر لازم برای ایجاد اشتغال و تولید در استان را فراهم نماید.

اين مسئول اضافه كرد: یکی از فاکتورهای مهم در این زمینه نبود محدودیت های گمرکی و تبعیت مقررات این مناطق از مقررات اقتصادی بین المللی است که بدون شک سبب توسعه استان خواهد شد.

وي افزود: با راه اندازي اين منطقه ويژه اقتصادي و از طرف ديگر با وجود صنایع بزرگی چون پتروشیمی، کریستال و ملامین، فولاد، آلومینا، لوله های بدون درز، کارخانه قند، کارخانه های سیمان، کارخانه های بزرگ پنبه پاک کنی و ریسندگی و ده ها کارخانه بزرگ و کوچک موجود و در دست اجرا در منطقه، خراسان شمالی می تواند به یک استان صنعتی تبدیل شود.

عزيزي اظهار داشت: در این استان در بخش صنعت کارخانه پتروشیمی با ظرفیت تولیدی 500 هزار تن کود اوره، 330 هزار تن آمونیاک، 3168 هزار متر مکعب ازت و ... در سال، کارخانه کریستال ملامین با ظرفیت 20 هزار تن زیر مجموعه پتروشیمی، مجتمع فولاد اسفراین با ظرفیت 120 هزار تن، آلومینای جاجرم با ظرفیت 180 هزار تن، سیمان بجنورد با ظرفیت 600هزار تن، لوله گستر اسفراین با ظرفیت 320 هزار تن، قند شیروان با ظرفیت 480 هزار تن، سیم و کابل بجنورد با ظرفیت دو هزار تن، رویان شیمی روئین اسفراین با ظرفیت چهار هزار تن و دهها کارخانه بزرگ و کوچک دیگر از جمله توانمندی های موجود محسوب می شوند که می بایست برای استفاده بهتر از آنها برنامه ریزی شود.

به گفته وي علاوه بر این در بخش معدن در این استان 31 معدن با سرمایه 399 میلیارد ریال و 340 نفر اشتغالزایی و با ظرفیت 222 میلیون تن ذخیره قطعی شامل معادن مرمر، مرمریت، گچ، باریت، بنتونیت، کوارتزیت، گرانیت و ذغال سنگ ثبت شده که نیازمند توجه و اقدامات مقتضی است.