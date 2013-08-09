صبا در مقابل قهرمان لیگ برتر به دنبال سومین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته چهارم از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از شنبه شب آغاز می‌شود، شاگردان محمد مایلی کهن در دومین بازی خارج از خانه خود میهمان تیم استقلال تهران قهرمان فصل گذشته لیگ برتر خواهند بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته چهارم از نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار می‌شود که صبای قم در حال حاضر در رده سوم قرار دارد و استقلال تهران تیم رده ششم جدول لیگ برتر به شمار می‌رود.

این مسابقه که مصاف محمد مایلی کهن و امیر قلعه نویی دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و از مربیان با تجربه فوتبال کشورمان در رأس کادر فنی صبای قم و استقلال تهران محسوب می‌شود، از ساعت 21 و 15 دقیقه روز شنبه نوزدهم مرداد ماه در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.

بازیکنان استقلال تهران در بازی اخیر خود در هفته سوم لیگ سیزدهم نتیجه خوبی کسب کرده‌ و تیم فجر شهید سپاسی شیراز را در خانه این تیم شکست دادند، شاگردان امیر قلعه نویی بعد از اینکه قهرمانی لیگ دوازدهم را کسب کردند، به یک چهارم نهایی ماسبقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا نیز راه یافته اند.

این تیم در هفته نخست در خارج از خانه موفق به شکست دو بر یک تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز شد و شروع نسبتا خوبی در لیگ جدید داشت، استقلال در هفته دوم دو بر یک در ورزشگاه آزادی به سپاهان اصفهان باخت و در هفته سوم با نتیجه چهار بر دو از سد تیم از سد تیم فجر عبور کرد اما به دلیل مسائل انضباطی یک امتیاز از این تیم کم شد تا استقلال با وجود کسب شش امتیاز با پنج امتیاز به رده ششم برود.

صبای قم نیز که لیگ جدید در سال 1392 را با شکست تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در خانه خود آغاز کرد، بعد از اینکه موفق شد سه امتیاز این بازی را کسب کند، در هفته دوم از سد تیم نفت تهران گذشت و در هفته سوم در خانه مغلوب فولاد خوزستان شد و در حال حاضر با شش امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی را بالاتر از دیگر مدعیان در اختیار دارد.

اکنون چشم تیم‌های تعقیب‌کننده صبا و همسایه‌های استقلال تهران در جدول رده‌بندی در هفته چهارم لیگ برتر به دیدار دو تیم است که از ساعت 21:15 دقیقه شنبه شب در ورزشگاه آزادی برگازر می شود تا این دو تیم بخت خود را یک بار دیگر برای بهبود جایگاه خود در جدول بیازمایند.

در آخرین مصاف تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در قم و تهران، استقلالی ها در بازی رفت فصل گذشته در تهران با یک گل صبا را بردند اما در بازی برگشت دو تیم در ورزشگاه یادگار امام قم به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک دست نیافتند.