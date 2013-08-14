کشت هیدروپونیک به گلخانه های همدان راه یافت/ افزایش راندمان تولید تا 30 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، سيستم کشت هيدروپونيک عمودي يک روش بسترساز براي کشت است که با افزايش تراکم کشت گياه سبب افزايش بهره وري از یک مساحت ثابت تحت کشت مي‌شود.

همچنین با استفاده از کشت هیدروپونیک گیاهان و با توجه به هزينه اوليه آن كه معادل ساير روش‌هاي بسترسازي معمول است، مي‌ توان راندمان توليد محصول در گلخانه يا زمين مورد نظر تا 30 درصد افزايش داد.

با کشت هیدروپونیک می توان هزينه‌هاي مربوط به گرمايش و سرمايش و همچنين هزينه‌هاي بسترسازي را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

با توجه به اینکه روش کشت به صورت هیدروپونیک قبلاً در کشورهاي ديگر با موفقيت اجرا شده است و براي کشت انواع ميوه و سبزي و حتي گل‌هاي کوچک بسيار مناسب است اجرای این روش کشت در ایران نیز می تواند با اعمال تغييرات اندکي در نحوه پياده سازي سيستم تقريباً در هر گلخانه‌اي مورد استفاده قرار گيرد.

استفاده از کشت هیدروپونیک باعث کاهش چشمگیر مصرف آب می شود

ازسوی دیگر به دلیل کاهش چشمگير مصرف آب در کشت هیدروپونیک ميتوان در مناطق کم آب کشور که استفاده از منابع آبی محدود است میوه ها و سبزیجات را به صورت هیدروپونیک کشت کرد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار گرفتن در ارتفاع و چرخش 360 درجه‌اي و سهولت کار در تمام مراحل کشت هیدروپونیک انجام می شود محصول تولید شده دارای کیفیت بالایی نیز است.

کشت هیدروپونیک علم و فن كاشت گياهان بدون خاك است و از آنجایی که ريشه ها باید در هوایی که بسيار مرطوب است نگه داشته شوند و يا در آبی که دارای تهويه مناسب است قرار گیرند می توانند در برخي مواد جامد غير از خاك كه رطوبت را در خود نگه مي دارد نیز رشد کنند.

آب موجود در اطراف ريشه ها باید دارای تركيبات متعادلي از مواد غذايي باشد

همچنین آب موجود در اطراف ريشه ها كه غذا و اكسيژن مورد نياز گياه را تامين مي كند باید دارای تركيبات متعادلي از مواد غذايي باشد.

از آنجایی که كشت هيدروپونيك محصولات سبزي، صيفي و برخي ميوه ها مانند توت فرنگي در ایران هنوز رونق قابل توجهي نيافته است با گسترش کشت هیدروپونیک در گلخانه های کشور بخصوص مناطق کم آب می توان تولید این نوع محصولات را به صورت تجاری افزایش داد.

با توجه به اینکه امكان پرورش گياهان به روش هيدروپونيك، درتمام نقاط کشور وجود دارد، محصولات هيدروپونيك را مي توان در مناطقي كه داراي خاك هاي نامناسب و آلوده به بيماري هستند پرورش داد.

کشت هیدروپونیک مشكلات ناشي از وجود آفات و بيماري ها نیز کاهش می دهد

همچنین می توان گفت، از آنجایی که در كشت هيدروپونيك، نياز به ضد عفوني آنچنان وجود ندارد با کشت محصولات در این روش مشكلات ناشي از وجود آفات و بيماري ها نیز کاهش می یابد.

در همین راستا با مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به گفتگو نشستیم.

حجت الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشت هیدروپونیک یکی از سیستم های کشت است که در آن گیاه در بستری از مواد به غیر از خاک رشد می کند.

وی افزود: در کشت هیدروپونیک مواد غذایی که در اختیار گیاه قرار می گیرد کاملا کنترل شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: در این روش کشت پرورش دهنده تصمیم میگیرد که چه مقدار مواد غذایی را در اختیار گیاه قرار دهد.

مدیریت کشت هیدروپونیک باید کاملا تخصصی باشد

شهبازی با اشاره به اینکه کشت هیدروپونیک در مقایسه با کشت خاکی از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است، اظهار داشت: مدیریت بکار گرفته شده در کشت هیدروپونیک باید کاملا تخصصی باشد.

وی افزود: اجرای این روش کشت باید با مشورت صاحب نظران و کارشناسان متخصص این رشته مدیریت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در صورتیکه کشت هیدروپونیک درست بکار گرفته شود نسبت به کشت خاکی از عملکرد کمی و کیفی بیشتری برخوردار است.

شهبازی همچنین اظهار داشت: کشت هیدروپونیک در ایران عمدتا برای تولید گلهای شاخه بریده استفاده می شود.

وی افزود: در بعضی موارد درتولید توت فرنگی نیز از این سیستم کشت استفاده می شود.

سه هکتار از گلخانه های همدان زیر کشت هیدروپونیک قرار دارد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان داشت: سه هکتار از گلخانه های استان همدان زیر کشت هیدروپونیک قرار دارد.

شهبازی افزود: گل شاخه بریده، توت فرنگی و خیار در گلخانه های زیر کشت هیدروپونیک استان همدان تولید می شود.

وی در ادامه گفت: کشت هیدروپونیک در مناطقی که خاک مناسب وجود ندارد بسیار مناسب است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: دستیابی به عملکرد کمی و کیفی بالاتر از نرم متعارف یکی دیگر از مزایای کشت هیدروپونیک است.

شهبازی بیان داشت: از آنجایی که در اغلب نقاط استان همدان مشکل منابع خاکی وجود ندارد اجرای کشت هیدروپونیک بیشتر برای دستیابی به عملکرد بالا اجرا می شود.

بیشترین میزان کشت هیدروپونیک در شهرستان همدان است

وی گفت: بیشترین میزان کشت هیدروپونیک در شهرستان همدان با سطح زیر کشت یک و نیم هکتار است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: شهرستان فامنین با سطح زیر کشت یک هکتار رتبه دوم کشت هیدروپونیک را در استان همدان دارا است.

شهبازی بیان داشت: شهرستان کبوتر آهنگ نیز دارای سطح زیر کشت پنج هزار متر مربع کشت هیدروپونیک است.

وی با اشاره به مزایای موجود در کشت هیدروپونیک اظهار داشت: افزایش عملکرد و همچنین کاهش مصرف آب در این نوع سیستم کشت باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان سخنانش بیان داشت: با توسعه کشت هیدروپونیک در استان همدان می توان شاهد تولید محصولات کشاورزی در سطح تجاری بود.

کاهش نیاز به آب در کشت هیدروپونیک زمینه ساز مناسبی برای افزایش تولید است

در راستای مباحث عنوان شده و با توجه به مزایای کشت هیدروپونیک در مقایسه با کشت خاکی و همچنین کاهش نیاز به آب در این روش توسعه این نوع کشت می تواند زمینه ساز مناسبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی اعم از سبزیجات، صیفی جات و همچنین محصولات باغی باشد.

همچنین باغبانان و پرورش دهندگانی که متمایل به فعاليت در زمينه هيدروپونيك هستند مي توانند اين كار را در منزل خود آغازكرده و هر زمان كه امكاناتي براي ساخت و راه اندازي سيستم كشت در محلول غذايي را داشتند، آنگاه فعاليت خود را در مقياس های وسیع تر صورت دهند.