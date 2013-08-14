نقد منصفانه رسانه ها موجب پویایی و بالندگی آموزش و پرورش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا داد علی پور ظهر چهارشنبه در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه استان هرمزگان، اظهار داشت: نقد منصفانه و نگاه موشکافانه گامی در جهت فعالیت بهتر و بیشتر ارگانها و سازمانها از جمله آموزش و پرورش است.

وی افزود: دنیای امروز دنیای ارتباطات است و رسانه ها در ایجاد ارتباط و تعامل دو سویه نقش بنیادین و مهمی را دارند.

وی ضمن پاسداشت یاد شهید خبرنگار، شهید صارمی ادامه داد: روز خبرنگار ، روز تقدیر از افرادی است که همواره قلم و اندیشه خود را در راه نشر حقایق به کار می گیرند.

دادعلی پور با اشاره به این که معلم و خبرنگار هر دو رسالتی مهم در امر تعلیم و تربیت را برعهده دارند اظهار داشت: تربیت ، آگاه سازی و تعلیم دانش آموزانی خلاق و پویا بر دوش معلمان و فرهنگ سازی و ایجاد زمینه رشد و تعالی جامعه بر عهده رسانه ها و خبرنگاران است.

این مقام مسئول خبرنگاران رسانه های جمعی را واسطه بین مردم و مسئولان برشمرد و گفت: خبرنگاران با تیزهوشی و دقت خود به گونه ای عمل کنند که با نقد منصفانه و بی غرض در جهت اعتلا و پیشرفت میهن اسلامی نقشی موثر ایفا کنند.

مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس با اعلام این که این ناحیه آموزشی با دارا بودن 62بیش از هزارو273 نفر دانش آموز و نزدیک به سه هزار و 302 معلم بزرگترین ناحیه آموزشی کشور است تصریح کرد: با وجود طیف گسترده مخاطبین اعم از دانش اموزان ، اولیا و معلمین، این ناحیه جایگاه ویژه ای جهت تنویر افکار را دارا می باشدکه این امر همیاری و تعامل بین آموزش و پرورش و رسانه ها جهت عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی را بیش از پیش ضروری می کند.

در ادامه این جلسه، بازرس خانه مطبوعات استان هرمزگان ضمن اشاره به این امر که آموزش و پرورش ارگانی مولد و انسان ساز است که رسالت تربیت افراد خلاق ، آگاه و تحلیل گر را برعهده دارد اظهار داشت: ایجاد بستر مناسب جهت تربیت اندیشه های تحلیل گر و فعال حاصل حمایت و فرهنگ سازی رسانه های جمعی در جامعه و آحاد مردم است.

علی نظری که به نمایندگی از مدعوین صحبت می کرد، اظهار داشت: نقش تعامل دو سویه و تاثیر متقابل آموزش و پرورش و رسانه ها بر یکدیگر را نمی توان نادیده گرفت و رسانه ها این همکاری و نگاه موشکافانه و منصفانه را رسالتی بر خود می دانند.

وی ضمن تشکر از مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک در خصوص نگاه ویژه ای که به امر نقد و رسانه ها دارد افزود: حوزه رسانه به عنوان یک کانون مهم درنظام ارتباطی و اطلاع رسانی وظیفه ی خود میداند در امر فرهنگ سازی همراه و همگام با آموزش و پرورش تلاش کند.

شایان ذکر است در پایان مراسم از فعالان و خبرنگاران رسانه های هرمزگان جمعی تقدیر و تشکر به عمل آمد.