آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گناوه عصر چهارشنبه در این آئین با تقدیر از فعالیت یکساله همه خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: خبرنگاران با کمترین توقع، زحمات شبانه روزی بسیاری را در عرصه اطلاع رسانی متحمل می شوند.

غلامعلی حبیبی منش گفت: کار فرهنگی، کاری حساس، ظریف و پیچیده است و گاهی ممکن است که با عدم رعایت یک فاکتور، به اصل کار خدشه وارد شود و کار طاقت فرسایی است و به مانند سایر کارها نیست.

وی ادامه داد: جز عشق و علاقه و انگیزه به کار نمی توان هیچ دلیل دیگری برای این کار داشته باشیم و کار خبرنگاران شاید بتوان گفت کاری عاشقانه است و عاقلانه شاید نباشد و ماندگاری کار خبرنگاران به همین عشق و علاقه است.

حبیبی منش با توجه به پیشنهادات خبرنگاران حاضر در جلسه اضافه کرد: معتقدم که فعلا نشست خبری فرماندار با خبرنگاران از یک جلسه در سال را به دو جلسه ارتقا دهیم و امروز نیز شروع خوبی برای این کار است و اوایل اسفند ماه زمان برگزاری دومین نشست خبری ما باشد و پیگیری کار با خبرنگاران است.

حبیبی منش تاکید کرد: ما همیشه و در همه حال آماده پاسخگویی به خبرنگاران شهرستان در مسائل مختلف هستیم و از این فرآیند استقبال می کنیم.

خبرنگاران خوب و بد را در کنار هم ببینند

وی با توجه به درخواست رئیس خبرگزاری ایرنا در شهرستان گناوه مبنی بر نامگذاری یکی از خیابان های گناوه به خیابان خبرنگار افزود: بحث خیابان خبرنگار را ما در شورای فرهنگ عمومی مطرح خواهیم کرد و از این پیشنهاد بسیار استقبال می کنیم.

فرماندار گناوه در پاسخ به درخواست خبرنگار خبرگزاری مهر در شهرستان گناوه مبنی بر در نظر گرفتن مشوق ها برای خبرنگاران شهرستانی گفت: ما از امکانات محدودی که در سطح شهرستان داریم، تلاش می کنیم تا به نحو احسن استفاده کرده تا در خدمت خبرنگاران شهرستان باشیم و بیشتر این مشوق ها به اداراتی مربوط می شود که خبرگزاری ها به آنها تعلق دارند.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم مستقیما به خبرنگاران اعتبارات دهیم؛ چرا که قانون این اجازه را به ما نمی دهد ولی قلبا راضی هستیم که به خبرنگاران کمک مالی کنیم.

حبیبی منش اضافه کرد: ما می توانیم به اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کمک کنیم و آنها نیز آنگونه که خود می دانند می توانند به شما کمک هایی داشته باشند و معتقدم که مشوق های مالی باید در اولویت دوم کاری خبرنگاران باشد.

فرماندار گناوه با معقول دانستن پوشش فعالیت های دستگاه های شهرستان در فضایی توام با نقد منصفانه تصریح کرد: ما هرگز نمی گوییم که خبرنگاران تنها به تعریف و تمجید از دولت بپردازند و کسی چنین توقعی از خبرنگاران ندارد؛ ما برآنیم که شما خبرنگاران آیینه جامعه هستید و باید خوب و بد را در کنار هم ببینید و زود قضاوت نکنید.

خبرنگار خودش را در آیینه جامعه می بیند

وی با فراخواندن خبرنگاران به دقت در کار خبر رسانی به مردم اظهار داشت: لازم است تا خبرنگاران با تماس با روابط عمومی ها و روسای ادارات شهرستان در کنار تحقیق فردی به همه جوانب خبر توجه لازمه را داشته و خبر پخته ای را منعکس کنند و واقعیت ها را بیان کنند.

فرماندار گناوه افزود: به جز یک سایت، بقیه سایت ها و نشریات و خبرنگاران عملکرد مطلوبی در بحث انعکاس اخبار شهرستان داشته اند و هرگز مطلبی مثبت یا منفی را خلاف واقعیت پوشش نداده اند.

وی بیان داشت: معتقدم که هم خبرنگار خودش را در آیینه جامعه می بیند و هم جامعه خود را در آیینه خبرنگار می بیند و باید خبرنگاران واقع نگر باشند و شفافیت در کار خبر را از یاد نبرند و خود خبرنگاران نیز باید به دنبال تهیه خبر در موقعیت های مختلف باشند.

حبیبی منش متذکرشد: به مسئول روابط عمومی فرماندری اعلام کرده ایم که در جلسات شورای اداری از همه خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه با هر گرایش سیاسی برای شرکت در جلسات و انعکاس اخبار دعوت کنید.

وی افزود: کار خبرنگاران کمتر از کار رزمندگان و شهدا نیست و خبرنگاران باید در شرایط دشوار هم حضور یافته و به تهیه خبر و منعکس کردن آن اقدام کنند.

هیچ‌وقت خود را در مقابل خبرنگاران ندیده‌ایم

فرماندار گناوه افزود: ما هرگز و هیچ‌وقت خود را در مقابل خبرنگاران ندیده و بلکه همواره خود را در کنار آنها و آنها را در کنار خود می بینیم و می خوایم با کمک هم به جامعه خود خدمت کرده و آن را رشد دهیم و به رشد فرهنگی، فکری و اطلاعاتی جامعه خود کمک کنیم.

وی بیان کرد: ما به خبرنگاران در کنار خود نیاز بسیار داریم و اگر در جلسه ای از حضور خبرنگاران تقدیر نمی شود تنها به این دلیل است که من خبرنگاران را میزبان جلسات می دانم و نیازی به تقدیر ندارند و خود یکی از کسانی هستند که صاحبان جلسه اند.

فرماندار شهرستان گناوه با تقدیر از خبرنگاران در پایان گفت: همه روزها، روز خبرنگار است و شما هر روز را ثبت و ضبط کرده و هر روز را می آفرینید و هر روز را تاریخ می کنید و روزها با خبرهای شما ایجاد می شوند و اختصاص یک روز به نام روز خبرنگار تنها برای یادآوری این روز بزرگ است.

خبرنگار نماینده افکار عمومی است/ کمترین چالش‌ها را با خبرنگاران داریم

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه نیز در این آیین با تقدیر از خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: با هیچ چیز و با هیچ زبانی نمی توانیم از زحمات شبانه روزی شما در عرصه رسانه تقدیر و قدر دانی کنیم و در این نشست آماده ایم تا مسائل و مشکلات شما عزیزان را با گوش جان بشنویم.

مصطفی محسنی گفت: خبرنگار، نماینده افکار عمومی است و کسی است که مشکلات، معضلات، مسائل، نقاط ضعف و قوت جامعه را به مردم و مسئولان انعکاس می دهد.

وی ادامه داد: خبرنگاران کسانی هستند که این موارد را به نمایندگی از مردم به مسئولان منتقل کرده و سخنان مسئولان را نیز در زمینه های مختلف متقابلا به مردم انتقال می دهند.

محسنی اضافه کرد: نیاز است تا خبرنگاران شهرستان با ادارات هماهنگی مناسبی داشته باشند تا خدای ناکرده ما شاهد آن نباشیم که خبری را خلاف واقع منعکس کنند.

وی با توجه به فعالیت خبرنگاران خبرگزاری ها، سایت ها و نشریات شهرستان گناوه اضافه کرد: در سطح استان بوشهر ما کمترین چالش ها را با خبرنگاران داریم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در پایان گفت: این مهم بیانگر آن است که خبرنگاران شهرستان، خبرنگارانی متعهد به کار، با اخلاق، شفافیت گرا، با وجدان کاری بالا و بدون اینکه به فعالیت کاری آنها خدشه ای وارد شود، به فعالیت در عرصه رسانه می پردازند.

انتقاد از برنامه تقدیر از خبرنگاران در گناوه

رئیس دفتر ایرنا در شهرستان گناوه نیز در آیین با تبریک روز خبرنگار و تقدیر از فعالیت یکساله خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: جامعه خود را در آیینه خبرنگار می بیند و خبرنگار نیز متقابلا خود را در ایینه جامعه می بیند.

نعمت الله بهروزی گفت: لازم است تا از خدمات شایان 8 ساله دولت دکتر احمدی نژاد به ویژه در سطح شهرستان گناوه با وجود تحریم های ناجوانمردانه ای که دشمنان به نظام و انقلاب وارد کردند، مجدانه قدر دانی کرده و برای دولت جدید آرزوی موفقیت و سرفرازی در همه عرصه ها دارم.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست فرصت مناسبی برای ما خبرنگاران و مسئولان شهرستان است؛ چرا که ما در طول سال و در جریان سایر جلسات تنها شنونده هستیم و این جلسه فرصت خوبی برای بیان نقطه نظرات خبرنگاران شهرستان است.

بهروزی اضافه کرد: نخستین انتظار ما از این نشست این است که دارای یک مصوبه برای خبرنگاران شهرستان باشد.

وی تصریح کرد: در سنوات گذشته هیچ مصوبه ای برای خبرنگاران شهرستان در نشست خبری اتخاذ نشده بود و باید این نشست ها دارای مصوبه برای خبرنگاران باشد تا خدای ناکرده به هدر رفت وقت مسئولان و خبرنگاران منجر نشود.

بهروزی بیان داشت: دومین انتظار ما از مسئولان برگزاری این نشست ها این است که متولیان امر با توجه به اینکه این نشست تنها یکبار در سال اتفاق می افتد، طوری برای برگزاری این نشست اقدام کنند که در خور شان خبرنگاران باشد.

وی افزود: با فرا رسیدن روز خبرنگار مسئولان در سراسر کشور نشست خبری با خبرنگاران برگزار می کنند و به نوعی از آنها تجلیل می کنند، در صورتی که در شهرستان ما خبری در این زمینه نیست.

بهروزی تصریح کرد: هر ساله ما در نشست های خبری، به ویژه در روز خبرنگار راجع به فعال سازی روابط عمومی ادارات شهرستان صحبت می کنیم ولی متاسفانه بعد از جلسات هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود و بین روابط عمومی ها و خبرنگاران حلقه گمشده ای حاکم است و باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: باید کاری صورت بگیرید تا روابط عمومی ها از وضعیت فعلی خارج شوند و در طول این دو دهه که در خبرگزاری هستم از روابط عمومی های شهرستان همکاری خوبی ندیده ام.

بهروزی متذکر شد: روابط عمومی دستگاه اجرایی مهمترین منابع کسب اطلاعات برای خبرنگاران است و خبرنگاران نیز مهمترین ابزار اطلاع رسانی در خدمت آنها هستند که متاسفانه ما در این مدت از آنها چیزی ندیده ایم.

وی خاطر نشان ساخت: خبرنگاران وظیفه خود را در طول سال در جلسات مختلف به نحو احسن انجام می دهند، ولی مسئولان در جلسات یک تقدیر و تشکر خشک و خالی و ناچیز هم از خبرنگاران نمی کنند.

رئیس دفتر ایرنا در شهرستان گناوه گفت: در حال حاضر خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر گناوه علاوه بر پوشش اخبار شهرستان های گناوه و دیلم، کشورهای همسایه مستقر در حاشیه خلیج فارس و حتی دیگر نقاط جهان را پوشش خبری می دهد و ماهانه به طور میانگین 120 خبر و گزارش تهیه و بر روی خروجی ها ایرنا انتشار می دهد.

در پایان از خبرنگاران ایرنا، مهر، سپاه، بسیج، بسیج هنرمندان، سایت عمار و مدیران مسئول نشریات شهرستان گناوه با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

این آیین توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه و با همکاری فرمانداری برگزار شد.