  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

ونزوئلا سفیر خود را از مصر خارج می کند

ونزوئلا سفیر خود را از مصر خارج می کند

دولت ونزوئلا در اعتراض به سرکوب خشونت بار معترضان در مصر، تصمیم گرفت سفیر خود را از این کشور خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ادامه سرکوب خشونت بار هواداران اخوان المسلمین توسط ارتش و نیروهای امنیتی مصر واکنش ونزوئلا را به دنبال داشت. بر این اساس دولت ونزوئلا سفیر خود را در اعتراض به این اقدام و نیز برکناری "محمد مرسی" از ریاست جمهوری، از قاهره خارج می کند.  

"نیکلاس مادورو" رئیس جمهوری ونزوئلا در این رابطه گفت: تصمیم گرفته ام سفیرمان را از مصر خارج کنم. وی طی یک سخنرانی که از رسانه های ونزوئلا پخش شد با اعلام این خبر بر لزوم بازگشت مرسی به قدرت تاکید کرد. به گفته مادورو راه حل بحران کنونی و بازگشت آرامش به کشور تنها با بازگشت مرسی به ریاست جمهوری امکان پذیر است.

گزارشها همچنین از موضعگیری مشابه دولت اکوادور علیه دولت موقت مصر حکایت دارد. بر این اساس، سفیر مصر در اکوادور در اعتراض به سرکوب و قتل عام معترضان فراخوانده شده است. رسانه های مصری نیز گزارش دادند دولت موقت این کشور سفیر اکوادور را برای ادای توضیحات در این خصوص فراخوانده است.

کد مطلب 2116872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها