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۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۳۴

در بیانیه‌ای رسمی مطرح شد؛

حزب الله: حمله جنگنده‌های اسرائیل تجاوز خطرناک و نقض آشکار حاکمیت لبنان/ مردم لبنان آماده باشند

حزب الله: حمله جنگنده‌های اسرائیل تجاوز خطرناک و نقض آشکار حاکمیت لبنان/ مردم لبنان آماده باشند

جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه الناعمه را تجاوزی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست و بر ضرورت آمادگی برای مقابله با این ماجراجویی ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنبش حزب الله لبنان امروز جمعه با صدور بیانیه ای حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه الناعمه را تجاوزی خطرناک و نقض آشکارحاکمیت لبنان دانست.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز نیتهای جنایتکارانه و شوم دشمن را نشان می دهد و باید لبنانیها برای این گونه ماجراجوییها آماده باشند.

حزب الله لبنان همچنین از جریان 14 مارس درباره علت سکوتشان در قبال این تجاوز آشکار سوال کرده و سکوت بین‌المللی و عربی در قبال عربده کشی های رژیم صهیونستی را محکوم کرده است.

جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز با نقض حریم هوایی لبنان مقر فرماندهی جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین در منطقه الناعمه (میان بیروت و صیدا) را هدف حمله قرار دادند.

کد مطلب 2121195

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