به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای جمعه هفته پیش و یکشنبه هفته جاری با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید که در روز پایانی این مسابقات تیم فوتبال استقلال در دربی کوچک تهران، با نتیجه 3 بر یک راه‌آهن را شکست داد. این پیروزی در روزی‌ برای آبی‌پوشان رقم خورد که با رای کمیته استیناف، یک امتیاز بصورت قطعی از این تیم کم شد اما آنها با گرفتن 3 امتیاز ارزشمند از راه‌آهن بار دیگر به رده دوم بازگشتند.

شاگردان قلعه‌نویی که پس از شکست از سپاهان در هفته دوم لیگ برتر، در سه مسابقه بعدی برابر تیم‌های فجرسپاسی در شیراز، صبای قم در تهران و داماش گیلان در رشت پیروز شده بودند، با پیروزی برابر راه‌آهن، چهارمین برد متوالی خود در لیگ سیزدهم را بدست آوردند. البته راه‌آهن هم با این باخت، سومین شکست پیاپی در لیگ برتر را تجربه کرد و به رده دوازدهم تنزل کرد.

پیروزی فولاد در دربی اهواز مقابل استقلال صنعتی، کسب پنجمین پیروزی متوالی در لیگ، متحمل کردن سومین شکست پی در پی به صنعتی و حفظ صدر جدول، برتری نفت تهران با هدایت یحیی گل‌محمدی برابر پرسپولیس با هدایت علی دایی، برد سپاهان اصفهان در غیاب مجتبی جباری برابر صبای قم پس از دو هفته شکست متوالی در لیگ و توقف تراکتورسازی تبریز در شیراز برابر فجرسپاسی از دیگر نتایج جالب توجه هفته ششم رقابتهای لیگ برتر بود.

سایپا در این هفته مس کرمان را شکست داد، در انزلی هم لوکا بوناچیچ نبرد مربیان خارجی را از دراگان اسکوچیچ برد. این نخستین پیروزی ذوب‌آهن در لیگ سیزدهم بود. در تبریز هم داماشی‌ها دست به کار بزرگی زدند و برابر گسترش فولاد تبریز پیروز شدند تا نخستین برد آنها در لیگ سیزدهم در خارج از خانه بدست آید.

در این هفته رضا عنایتی و رضا نوروزی نتوانستند برای تیم‌های خود گلزنی کنند اما محمد غلامین هر دو گل پیروزی بخش سپاهان را به ثمر رساند تا با 4 گل زده و به همراه عنایتی و نوروزی بصورت مشترک در صدر جدول برترین گلزنان لیگ قرار بگیرد.

نتایج کامل دیدارهای هفته ششم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نفت تهران یک - پرسپولیس تهران صفر

گل: علی قربانی (3+90) برای نفت

* گسترش فولاد تبریز صفر - داماش گیلان 2

‌گل‌ها: سعید مهدی‌پور(38 - گل به خودی) و مسعود حسن‌زاده (69) برای داماش

* فجرسپاسی شیراز صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

اخراج: سیاهک کوهنورد (73) از فجرسپاسی

* سایپا البرز یک - مس کرمان صفر

گل: ابراهیم شکوری (48) برای سایپا

* ملوان انزلی یک - ذوب‌آهن اصفهان 2

گل‌ها: مهدی دغاغله (84) برای ملوان - محسن مسلمان (54) و مهدی رجب‌زاده (82) برای ذوب‌آهن

* سپاهان اصفهان 2 - صبای قم یک

گل‌ها: محمد غلامی (10 و 38) برای سپاهان و حمیدرضا پاکیزه (85) برای صبای قم

* فولاد خوزستان 3 - استقلال صنعتی اهواز 2

گل‌ها: فرزاد حاتمی (28)، بختیار رحمانی (34) و سروش رفیعی (83) برای فولاد - میلاد میداوودی (3) و مهدی خیری (90) برای استقلال صنعتی

اخراج: محمد طیبی (32) از استقلال صنعتی

استقلال تهران 3 - راه‌آهن تهران یک

گل‌ها: محمد قاضی (12)، جی‌لوید ساموئل (66) و جواد نکونام (87 - پنالتی) برای استقلال - بهادر عبدی (52) برای راه‌آهن

اخراج: سامان آقا زمانی (88) از استقلال

جدول آقای گل:

4 گل:

رضا نوروزی (نفت تهران)، رضا عنايتی (صبای قم) و محمد غلامی (سپاهان اصفهان)

3 گل:

فرهاد مجيدی و محمد قاضی (استقلال)، لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان) و مهرداد بايرامی (گسترش فولاد)

2 گل:

علی کريمی (تراکتورسازی تبریز)، جواد نکونام (استقلال)، محمد حيدری (فجرسپاسی)، مسعود حسن‌زاده (داماش گيلان)، محمدامين حاج محمدی (نفت تهران)، ميرمهدی قريشی(گسترش فولاد)، میلاد میداوودی و ايمان مبعلی (استقلال خوزستان)، مهدی رجب‌زاده (ذوب‌آهن)، بهادر عبدی (راه‌آهن) و بختيار رحمانی(فولاد)

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خوزده تفاضل گل امتیاز 1 فولادخوزستان 6 5 - 1 9 5 4+ 15 - 2 استقلال تهران 6 5 - 1 13 7 4+ 14* - 3 نفت تهران 6 4 1 1 10 6 4+ 13 - 4 سپاهان اصفهان 6 3 1 2 8 6 2+ 10 2 پله صعود 5 پرسپولیس تهران 6 3 1 2 4 2 2+ 10 یک پله سقوط 6 تراکتورسازی تبریز 6 2 3 1 6 4 2+ 9 یک پله سقوط 7 سایپا البرز 6 2 3 1 3 4 1- 9 4 پله صعود 8 صبای قم 6 2 1 3 6 7 1- 7 یک پله سقوط 9 گسترش فولاد 6 1 3 2 7 8 1- 6 یک پله سقوط 10 داماش گیلان 6 1 3 2 6 7 1- 6 4 پله صعود 11 ذوب‌آهن اصفهان 6 1 3 2 4 7 3- 6 4 پله صعود 12 راه‌آهن سورینت 6 1 2 3 5 6 1- 5 3 پله سقوط 13 استقلال خوزستان 6 1 2 3 8 10 2- 5 3 پله سقوط 14 ملوان بندرانزلی 6 1 2 3 3 5 2- 4 * 2 پله سقوط 15 مس کرمان 6 - 4 2 1 4 3- 4 2 پله سقوط 16 فجرسپاسی شیراز 6 1 1 4 4 9 5- 4 -

* با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، تیم‌های استقلال و ملوان بندرانزلی به خاطر تخلف هواداران خود به کسر یک امتیاز محکوم شدند که این امتیاز از آنها در جدول کسر شده است.