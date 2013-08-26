خراسان شمالي رتبه نخست افزايش شمار كتابخانه هاي عمومي را در كشور دارد

علي رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اظهارات يكي از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي مبني بر قرار داشتن خراسان شمالي در رده آخر احداث فضاي كتابخانه اي در بين استان هاي كشور، ضمن تاكيد بر اظهارنظر كارشناسي در زمينه هاي تخصصي، افزود: بر اساس اعلام نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، خراسان شمالي در دولت هاي نهم و دهم رتبه نخست افزايش تعداد كتابخانه هاي عمومي را در بين تمامي استان هاي كشور به دست آورده است.

وي با بيان اينكه اين استان در طول هشت ساله گذشته رشدي 442 درصدي در شاخص شمار كتابخانه هاي عمومي داشته است، تصريح كرد: در حالي كه سرانه تعداد كتابخانه به ازاي هر 25 هزار نفر جمعيت در خراسان شمالي در پايان سال 84 و ابتداي دولت نهم، 0.35 بود، اين ميزان در پايان سال 91 به 1.87 رسيد.

به گفته رحيمي در حالي كه استان از نظر اين شاخص در طي دولت هاي نهم و دهم رشدي 442 درصدي را تجربه كرد، ميانگين تعداد كتابخانه هاي كشور به ازاي هر 25 هزار نفر جمعيت در پايان سال 91 به حدود 0.96 رسيد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر خراسان شمالي از نظر تعداد كتابخانه به ازاي هر 25 هزار نفر جمعيت در جايگاه ششم استان هاي كشور قرار دارد و اين در حالي است كه پيشرفت استان در اين شاخص در طول دولت هاي نهم و دهم در رده نخست ارزيابي شده است.

اين مسئول در مورد زيربناي كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي نيز با بيان اين كه اين استان از نظر شاخص رشد زيربناي كتابخانه هاي عمومي در طي دولت هاي نهم و دهم در بين استان هاي كشور رتبه دوم را كسب كرده است، عنوان كرد: خراسان شمالي در هشت ساله گذشته از نظر زيربناي فضاي كتابخانه هاي عمومي رشدي 124 درصدي را تجربه كرد.

به گفته وي در حالي كه در پايان سال 84 سرانه زيربناي كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 10.4 مترمربع بود، اين ميزان در پايان سال 91 با رشدي 124 درصدي به 1.55 مترمربع افزايش يافت.

رحيمي اظهار داشت: اين در حالي است كه در پايان سال 91 ميانگين زيربناي كتابخانه هاي عمومي كشور به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 1.65 مترمربع بوده و خراسان شمالي نيز از نظر اين شاخص در رده 22 كشور قرار گرفته است.

وي در پايان گفت: در حال حاضر در خراسان شمالي 61 كتابخانه عمومي شامل 45 كتابخانه نهادي و شانزده كتابخانه مشاركتي فعال وجود دارد كه از 45 كتابخانه نهادي استان، 24 باب كتابخانه شهري و 21 باب نيز روستايي است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی همچنين با بيان اينكه هم اكنون در اين استان 40 باب كتابخانه نيز در دست احداث است، تصريح كرد: از اين تعداد 25 کتابخانه در مناطق روستايي و پانزده باب نيز در شهرهاي استان در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته موسي الرضا ثروتي؛ يكي از نمايندگان مردم شهرستان هاي بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با يكي از رسانه هاي استاني گفته بود كه خراسان شمالي در زمينه احداث فضاي كتابخانه اي در رتبه آخر كشور قرار دارد.

وي اظهار كرده بود كه در اين سال ها در استان حتي يك متر نيز فضاي كتابخانه اي ايجاد نشده است.