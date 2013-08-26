آمریکا و انگلیس در حال تعیین زمان حمله به سوریه هستند/ نیروهای روسیه به حالت آماده باش درآمده اند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سایت صهیونیستی "دبکا فایل" نوشت آمریکا و متحدان منطقه ای آن از صبح روز یکشنبه سرگرم آماده کردن خود برای انجام اولین حملات به سوریه شده اند.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، آغاز این حملات نشانه این است که آمریکا و متحدان آن قصد دارند برای سرنگون کردن دولت سوریه مجموعه ای از حملات هدفمند را به خاک سوریه انجام دهند.

بنا بر این گزارش آمریکا و متحدانش قصد دارند منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه ایجاد کنند و مناطق حائل در شمال و جنوب این کشور ایجاد کنند.

بنا بر این گزارش نیروهای نظامی روسیه هم در حال آماده باش به سر می برند.

در این خبر ادعا شده است که مکالمه تلفنی دو روز قبل بین "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا با "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس که 40 دقیقه به طول انجامیده است با هدف تعیین زمان حمله بوده است.

این رسانه صهیونیستی همچنین مدعی شده است که رئیس جمهور آمریکا به این نتیجه رسیده است که حمله به سوریه باید خارج از چارچوب شورای امنیت صورت گیرد.

شایان ذکر است در پی ادعای کشورهای غربی مبنی بر به کارگیری سلاح شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه ، دولت سوریه روز گذشته با هدف اثبات دروغ بودن این ادعا اعلام کرد که به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید از محل حادثه را خواهد داد.

روسیه نیز در پی تلاش های آمریکا و متحدانش برای تاثیرگذاری بر روند نتایج تحقیقات بازرسان در خصوص اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داده و اعلام کرد انجام چنین کاری "اشتباهی فاجعه آمیز" برای غرب خواهد بود.