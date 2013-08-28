مصرف شیشه فاجعه آفرید/ دستگیری قاتل در رفسنجان

سرهنگ محمد مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع يك مورد نزاع و درگیری در منزل مراتب به مركز فوريت هاي پليسي شهرستان رفسنجان اعلام شد که مامورين انتظامي كلانتري 13 شهری، بلافاصله در محل حاضر شدند.

وي ادامه داد: پس از بررسی موضوع مشخص شد زنی که توسط همسرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود توسط عوامل اورژانس 115 به بیمارستان منتقل شده است که پس از اعزام به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسيت موضوع، دستگيري قاتل در دستور كار تیم تلفیقی متشکل از پرسنل آگاهی و اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

اين مسئول انتظامي ادامه داد: شواهد موجود همسر وی را در مظنونين رديف اول اين پرونده قرار داد و بي درنگ با هماهنگي هاي لازم قضايي و تعقیب و پی جویی های مکرر موفق شدند ظرف مدت کمتر از 48 ساعت قاتل را دستگیر کنند،که وی را براي انجام تحقيقات به اداره آگاهي شهرستان رفسنجان منتقل کردند.

سرهنگ مهدوی نیا عنوان داشت: متهم پس از تحقيقات فني و تخصصي پليس به قتل همسر خود اعتراف و توهم ناشي از مصرف شيشه (مواد مخدر صنعتي) را عامل آن بيان كرد.

وي با بيان اينكه موضوع تحت بررسي پزشكي قانوني و كارآگاهان پليس قرار دارد، افزود: قاتل با قرار مناسب قضايي روانه زندان شد.

فرمانده انتظامي شهرستان رفسنجان در پایان با ابراز تاسف از وقوع اين جنايت گفت: مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان یکی از عوامل جدید قتل ها است که فرد به علت مصرف مواد مذکور و حالت توهم زائی و وحشت و ترس از آینده اقدام به چنین حوادث دلخراشی می کند.

