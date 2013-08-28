اصلاحیه بودجه 92 هفته آینده در مجلس/ اخبار تازه از وعده 100 روزه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر همکاری با قوه مجریه توفیقی فراهم شد که بتوانم هر از گاهی برای انعکاس مصوبات هیأت دولت در خدمت رسانه ها باشم و گزارش این جلسات را به مردم ارائه کنم.

وی افزود: امروز عمده بحث هیأت وزیران به بحث و بررسی در خصوص یکی از برنامه هایی که باید در صد روز اول به انجام می رسید، اختصاص داشت. می دانید که هر گونه تحول وضعیت باید از طریق اجرای برنامه ها صورت گیرد و برنامه ها زمانی قابلیت اجرا دارند که در قالب بودجه های سالانه عینیت پیدا کنند. هر تحولی که هر سال در راستای تحقق اهداف میان مدت که همان بهبود وضع معیشت مردم است، بخواهد رخ دهد باید انعکاسش در بودجه همان سال باشد.

سخنگوی دولت افزود: همان‌طور که رسانه‌های جمعی قبلاً هم به اطلاع مردم رسانده‌اند با توجه به جمیع جهات منابعی که در بودجه سال 92 در نظر گرفته شده ،امکان تحقق بخشی از آن وجود ندارد که در خصوص چنین واقعیت و پدیده ای دولت می تواند دو کار انجام دهد؛ اینکه رها کند ببیند در آینده چه پیش می‌آید یا اینکه از همین الان برای آن دنبال راه چاره باشد که دولت کار دوم یعنی ایجاد یک راهکار برای جبران آثار منفی کاهش درآمدهای بودجه ای را انتخاب کرد.

وی ادامه داد: امروز همه وقت هیأت وزیران به این اختصاص یافت که به چه ترتیب می توانیم عمل کنیم که آثار کاهش درآمدهای بودجه ای جبران شود و با توجه به اینکه همزمان با بهبود معیشت مردم نظر بر این است که بیکاری تشدید نشود و تورم افزایش پیدا نکند به منابعی برای تکمیل منابع موجود که سقفش از نظر وصولی ها کاهش خواهد داشت، توجه و آن منابع پیشنهاد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: برای آنکه بتوانیم از مکانیزم تخصیص هم عمل کنیم، قرار شد چند مانعی که اکنون در بودجه وجود دارد و امکان و انعطاف مجریان را در کمیته تخصیص تقلیل می دهد، برداشته شود.

نوبخت افزود: از آنجایی که رویکرد دولت تدبیر و امید این است که همه کارهای خود را با نمایندگان مردم در قالب کمیسیون‌های تخصصی مجلس هماهنگ و از این ظرفیت استفاده کند پیرو جلسه ای که دیروز با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتم این کمیسیون با دید بسیار مثبت پنج نفر از اعضای خود را انتخاب کرد تا در جلسات مشترکی که با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهند داشت بتوانیم به متنی واحد در خصوص اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه امروز بعد از ظهر این جلسه تشکیل می شود گفت: می توانیم با هماهنگی مجلس تا روز یکشنبه پیش نویس اصلاحیه قانون بودجه سال 92 را قطعی کنیم و هیأت وزیران می تواند این بودجه را تا 10 شهریور آماده و در اختیار مجلس بگذارد، ضمن اینکه ما وعده کرده بودیم تا 20 شهریور این کار را انجام دهیم.

سخنگوی دولت افزود: اقدام دیگر ما در جهت نظام‌مند کردن برنامه ها و تعادل بودجه ای این خواهد بود که لایحه بودجه سال 1393 که بحث‌های مهمی مانند یارانه‌ها در آن قرار دارد را تا قبل از 15 آذر یعنی 13 آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد.