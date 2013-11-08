  1. اقتصاد
  2. بازار
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

جدول تغییرات قیمت‌ها در 100 روز اخیر/ قیمت‌ها خیال ماندن ندارند

جدول تغییرات قیمت‌ها در 100 روز اخیر/ قیمت‌ها خیال ماندن ندارند

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: دکتر حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در ابتدای کار دولت تدبیر و امید به مردم وعده داد به عنوان اولین دستور کاری فوری دولت، وضعیت معیشتی مردم را سروسامان خواهد داد، اما حالا پس از 94 روز از این وعده بررسی گزارشات بانک مرکزی از تغییرات قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم نشان می دهد، قیمت‌ اکثر کالاها همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهند و حالا حالاها خیال ماندن و ارزانی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، "بهبود معیشت مردم" یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید بود و دکترحسن روحانی رئیس جمهور در آغاز کار دولت یازدهم اعلام کرده بود که تلاش خواهد کرد طی 100 روز ابتدای کار دولت، وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. گرچه این موضوع پس از روی کار آمدن دولت به این معنا تغییر یافت که دولت در 100 روز شروع کار خود تلاش می کند واقعیت های کشور را به مردم نشان دهد و مطرح کند که چه چیزی تحویل گرفته و راه حل چیست.

اما به هر حال اولین انتظار مردم و طبقه متوسط و ضعیف جامعه از دولت، مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی است. شاید این استنباط از این جهت باشد که رئیس دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بود توسعه اقتصادی مهمترین برنامه بلندمدت دولت اوست اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او طی دوره چهار ساله، بهبود معیشت مردم خواهد بود.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: روحانی در نظر دارد در 100 روز و یا 3 ماه اول کار، بعضی اقدامات کوتاه‌مدت را انجام دهد، امیدواریم یکی از این مسائل مهم موضوع اقتصاد و معیشت مردم باشد تا قدم‌های اولیه را محکم برداشته شاهد شکل‌گیری حماسه اقتصادی نیز باشیم. در عین حال دولت به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید قیمت آنها افزایش یابد، از افزایش قیمت سایر کالاها پرهیز خواهد کرد.

واقعیت معیشت زندگی مردم نیز چیزی جز قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی خوراکی و غیره نیست. بر اساس گزارش های قیمت خرده فروشی مواد خوراکی بانک مرکزی، گرچه روند افزایشی قیمت ها با شیبی ملایم به سمت بالا حرکت می کند، اما در اکثر موارد قیمت ها افزایشی است، در تعداد معدودی از نرخ ها وضعیت ثابت است و در معدود مواردی نیز نرخ ها کاهش یافته است.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور چند روز پیش در همایش بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید در ماه های اول فعالیت این است که توانسته جلوی رشد افسارگسیخته قیمت ها را بگیرد و حالا این روزها بازارها به یک آرامشی به لحاظ قیمت ها رسیده اند و رشد ناگهانی مهار شده است.

با این حال، گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمت انواع اقلام و کالاهای مصرفی مردم نشان می دهد که هرچند شیب رشد عجیب و یکباره قیمت ها ملایم تر شده اما بازار خیال ماندن ندارد و قیمت ها همچنان در حال صعود است و این موضوع در گزارشات ماه های اخیر بانک مرکزی به وضوح قابل مشاهده است.

تغییرات قیمت مواد خوراکی
 
ردیف کالا واحد قیمت در اواسط مرداد قیمت در هفته اخیر
1 ماست پاستوریزه کیلو 26110 23400
2 پنیرپاستوریزه بسته 450 گرمی 37090 41520
3 کره پاستوریزه کیلو 120000 240000
4 شیرپاستوریزه لیتر 21780 22950
5 تخم مرغ شانه حدود دو کیلو 78070 90170
6 برنج داخله درجه یک کیلو 73810 74220
7 نخود کیلو 60800 56700
8 عدس کیلو 62880 60840
9 لوبیا قرمز کیلو 91110 93100
10 گوشت گوسفند با استخوان کیلو 298260 306330
11 گوشت گاووگوساله‌بی‌استخوان کیلو 308670 313170
12 گوشت مرغ کیلو 64270 68160
13 قند کیلو 25580 26340
14 شکر کیلو 22270 23090
15 چای خارجی بسته 500 گرمی 150880 150350
16 روغن نباتی جامد حلب 5 کیلویی 215930 215930
17 روغن نباتی مایع لیتر 45970 45980
18 سیب گلاب کیلو 44340 60140
19 هندوانه کیلو 8090 11600
20 خربزه کیلو 17880 25320
21 انگور کیلو 44910 47140
22 هلو کیلو 47650 80750
23 خیار کیلو 19760 32930
24 گوجه فرنگی کیلو 19820 21970
25 پیاز کیلو 12340 12180
26 سیب زمینی کیلو 21290 21030

 

کد مطلب 2171502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها