به گزارش خبرنگار مهر، "بهبود معیشت مردم" یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید بود و دکترحسن روحانی رئیس جمهور در آغاز کار دولت یازدهم اعلام کرده بود که تلاش خواهد کرد طی 100 روز ابتدای کار دولت، وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. گرچه این موضوع پس از روی کار آمدن دولت به این معنا تغییر یافت که دولت در 100 روز شروع کار خود تلاش می کند واقعیت های کشور را به مردم نشان دهد و مطرح کند که چه چیزی تحویل گرفته و راه حل چیست.

اما به هر حال اولین انتظار مردم و طبقه متوسط و ضعیف جامعه از دولت، مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی است. شاید این استنباط از این جهت باشد که رئیس دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بود توسعه اقتصادی مهمترین برنامه بلندمدت دولت اوست اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او طی دوره چهار ساله، بهبود معیشت مردم خواهد بود.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: روحانی در نظر دارد در 100 روز و یا 3 ماه اول کار، بعضی اقدامات کوتاه‌مدت را انجام دهد، امیدواریم یکی از این مسائل مهم موضوع اقتصاد و معیشت مردم باشد تا قدم‌های اولیه را محکم برداشته شاهد شکل‌گیری حماسه اقتصادی نیز باشیم. در عین حال دولت به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید قیمت آنها افزایش یابد، از افزایش قیمت سایر کالاها پرهیز خواهد کرد.

واقعیت معیشت زندگی مردم نیز چیزی جز قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی خوراکی و غیره نیست. بر اساس گزارش های قیمت خرده فروشی مواد خوراکی بانک مرکزی، گرچه روند افزایشی قیمت ها با شیبی ملایم به سمت بالا حرکت می کند، اما در اکثر موارد قیمت ها افزایشی است، در تعداد معدودی از نرخ ها وضعیت ثابت است و در معدود مواردی نیز نرخ ها کاهش یافته است.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور چند روز پیش در همایش بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید در ماه های اول فعالیت این است که توانسته جلوی رشد افسارگسیخته قیمت ها را بگیرد و حالا این روزها بازارها به یک آرامشی به لحاظ قیمت ها رسیده اند و رشد ناگهانی مهار شده است.

با این حال، گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمت انواع اقلام و کالاهای مصرفی مردم نشان می دهد که هرچند شیب رشد عجیب و یکباره قیمت ها ملایم تر شده اما بازار خیال ماندن ندارد و قیمت ها همچنان در حال صعود است و این موضوع در گزارشات ماه های اخیر بانک مرکزی به وضوح قابل مشاهده است.