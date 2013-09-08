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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۵۷

حمله ارتش مصر به افراد مسلح درصحرای سینا

حمله ارتش مصر به افراد مسلح درصحرای سینا

هلی کوپترهای ارتش مصر برای دومین روز متوالی به افراد مسلح در صحرای سینا در نزدیکی گذرگاه رفح حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش مصر برای دومین روز متوالی گروه های مسلح در صحرای سینا در نزدیکی گذرگاه رفح را مورد حمله قرار داد.

به گفته شاهدان عینی هلی کوپترهای آپاچی ارتش مصر مواضع این گروه ها را در نزدیکی گذرگاه رفح مورد حمله قرار دادند.

از شمار تلفات وارده به این گروه ها در حملات امروز خبری مخابره نشده است اما در حملات روز گذشته ارتش مصر 10 فرد مسلح  کشته ، 20 نفر زخمی و 15 نفر نیز دستگیر شدند.

در خبری دیگر در این زمینه خبرگزاری "آسوشیتدپرس" به نقل از "اسامه عسکر" از فرماندهان نظامی ارتش مصر گزارش داد در حملات ارتش مصر به افراد مسلح در صحرای سینا 10 فروند موشک زمین به هوا به دست آمده است که ظاهرا از لیبی به این منطقه قاچاق شده است.

 

کد مطلب 2131668

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