همایش میقات الرضا(ع) در بجنورد برگزار می شود

حجت الاسلام سيف الله سهرابي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاري سومين همايش ميقات الرضا(ع) در كشور، اظهار داشت: اين همايش دوشنبه 25 شهريور ماه با حضور حجت‌الاسلام علی محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور، به ميزباني بجنورد برگزار مي شود.

وي با بيان اين كه از سه سال گذشته همایشي با عنوان میقات الرضا(ع) در استان های همجوار با مشهد مقدس و در مسير مسیر زائرین امام رضا(ع) برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش امسال همزمان با دهه کرامت در خراسان شمالی و در محل آستان مبارك امامزاده سيد عباس بن موسي بن جعفر(ع) بجنورد موسوم به معصوم زاده برگزار مي شود.

حجت الاسلام سهرابي مدیران کل اوقاف و امور خیریه شش استان همجوار از جمله خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، گلستان و مازندران را از ديگر ميهمانان ويژه سومين همايش ميقات الرضا(ع) ذكر و اظهار كرد: در دو سال گذشته اولین همایش میقات الرضا در خراسان رضوی و دومین همایش نيز در استان گلستان برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در ادامه به اجراي مجتمع هاي رفاهي ميقات الرضا(ع) در اين استان اشاره كرد و گفت: تاکنون نقاط مختلفی در جوار امامزادگان استان به منظور احداث بناهای اسکان زائران پیش بینی و فضاهای اسکان در مناطقی چون چمن بید، شیروان و ... برای زائران امام هشتم(ع) در نظر گرفته شده است.

به گفته حجت الاسلام سهرابي يكشنبه 24 شهريور ماه نيز مجتمع رفاهي ميقات الرضا در جوار امامزاده سیداحمد(ع) چمن بید با حضورحجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی؛ امام جمعه بجنورد و شماري ديگر مسئولین استانی كلنگ زني مي شود و عملیات اجرایی مجتمع رفاهی میقات الرضا(ع) در خراسان شمالی آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام سهرابی گفت: علاوه بر اين مكان، فضاهای اسکان در مناطقی چون شیروان نيز برای زائران امام هشتم(ع) در نظر گرفته شده و کلنگ زنی این اماکن در حاشيه همایش ميقات الرضا(ع) با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور انجام خواهد شد.